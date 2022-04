Ordine dei Medici e Odontoiatri della Repubblica di San Marino: iscrizione all'albo

Con riferimento all’articolo apparso online sul sito di San Marino RTV in data 26/04 intitolato “Medici ISS dovranno iscriversi all'Ordine sammarinese. Asmo: "Scadenza troppo vicina"; Authority: "Anche il pubblico rispetti le norme", il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Repubblica di San Marino intende precisare e rettificare quanto segue. Il decreto delegato numero 11, ratificato dal Consiglio Grande e Generale il 30/01/2020, peraltro espressione di un progetto di legge voluto dalla precedente Dirigenza dell’Authority, nell’allegato 6 prevede chiaramente l’abilitazione all’esercizio della professione medica e l’iscrizione all’ordine dei medici e odontoiatri della repubblica di San Marino sia per coloro che prestino opera nella sanità privata sia in quella pubblica. Giova innanzitutto ricordare che la legge è dunque in vigore dall’inizio del 2020. In subordine, si precisa che in alcun modo l’Ordine ed il suo direttivo ha stabilito tempistiche ovvero termini per l’iscrizione dei medici in Servizio presso l’Ospedale di Stato: la deadline per tale iscrizione al contrario è stata sancita da apposita delibera a firma del comitato esecutivo ISS attualmente in carica. Spiace poi leggere la richiesta di una maggiore collaborazione quando l’Ordine, di concerto con l’Aurhority, nell’ottemperare semplicemente a una richiesta di legge di iscrizione, peraltro prassi consolidata in ogni altro Paese, ha cercato sia di semplificarne la burocrazia con un modulo di autocertificazione, sia di calmierare la quota di iscrizione stessa, tenendo conto che gran parte dei medici ospedalieri non esercitino la libera professione. In un intento costruttivo ad ogni modo il consiglio direttivo ritiene l’iscrizione al proprio ordine dei medici in servizio presso la struttura pubblica una importante opportunità per poter creare, dopo le opportune modifiche dello Statuto già in cantiere, un Ordine che accolga (e tuteli) tutti i medici in servizio presso la Repubblica di San Marino, nell’intento (che dovrebbe essere comune) di una sanità pubblica e privata di ancora maggiore qualità e a garanzia della sicurezza di tutti i pazienti.

Comunicato stampa

Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Repubblica di San Marino



