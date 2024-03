Ordine delle Professioni Infermieristiche Sammarinesi in udienza a Palazzo

Venerdì 1 marzo, la Presidente della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche Italiana dott.ssa Barbara Mangiacavalli, accompagnata da una delegazione del Comitato Centrale della Federazione stessa e dal Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di San Marino, è stata ricevuta in Udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, alla presenza del Segretario di Stato alla Sanità, onorevole Mariella Mularoni. In occasione del primo anno di attività dell’Ordine sammarinese, si è svolto nel pomeriggio dello stesso giorno, il corso formativo dal titolo “Ordine, Evoluzione Infermieristica e Competenze: Il Futuro della Professione,” presso il Grand Hotel San Marino. L’occasione ha rappresentato una preziosa opportunità per gli infermieri della Repubblica di San Marino di approfondire le tematiche legate alla loro professione, esplorando le nuove sfide e le competenze necessarie per affrontare il futuro. Presenti all’evento sammarinese quali relatori, anche la dott.ssa Barbara Mangiacavalli, ed il Presidente dell’Ordine delle professioni Infermieristiche di Roma dott. Maurizio Zega. Durante il pomeriggio, gli esperti del settore hanno affrontato temi cruciali, tra cui:  Evoluzione della professione infermieristica: Come la professione sta cambiando e quali competenze saranno essenziali per gli infermieri del futuro.  Prospettive future: Impatto organizzativo e formazione necessaria per adattarsi ai cambiamenti.  Lo sviluppo delle figure sanitarie e a livello internazionale: Uno sguardo su come le professioni sanitarie stanno cambiando negli altri Paesi.  La formazione professionale: Piattaforma ECM e advanced skill  Competenze relazioni: L’importanza della comunicazione in sanità quale “tempo di cura” e come comunicare con il paziente. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di San Marino si impegna a promuovere la cultura dell’innovazione, la ricerca scientifica e la formazione continua per tutti gli iscritti. Contatti: Sito web: www.opisanmarino.sm Email: info@opisanmarino.sm

cs Ufficio Stampa Ordine delle Professioni Infermieristiche di San Marino

