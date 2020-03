Ordine Psicologi San Marino: colloquio gratuito di teleconsulto

Al fine di offrire ai cittadini un supporto in questo momento di vulnerabilità individuale e sociale, gli psicologi liberi professionisti iscritti all’Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino, su scelta volontaria e individuale, offrono, a chi ne avesse la necessità, la possibilità di un primo colloquio a titolo gratuito di teleconsulto come gesto di solidarietà verso la popolazione. Tale iniziativa si associa a quella avviata in territorio italiano e si affianca a quelle già messe a disposizione dal Servizio di Salute Mentale Istituto Sicurezza Sociale. Consultare l’elenco dei professionisti sul sito www.ordinepsicologirsm.sm.

Comunicato stampa

Dr.ssa Silvia Stefanelli

Presidente Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino



