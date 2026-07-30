Ore 6:00, Alba sul Monte… in Concerto con KIMA e l’eleganza delle sole voci

Ore 6:00, Alba sul Monte… in Concerto con KIMA e l’eleganza delle sole voci.

Domenica 2 agosto, alle ore 6:00, presso gli Orti dell’Arciprete, torna l’appuntamento con Alba sul Monte… in Concerto 2026, la rassegna che invita il pubblico a vivere l’alba attraverso l’incontro fra musica, natura e bellezza.

Protagonista del secondo concerto sarà l’Ensemble Vocale KIMA di Basilea (Svizzera), che presenterà “La voce degli animali”, un programma a cappella che esplora il ricco universo simbolico del mondo animale. Attraverso un repertorio raffinato, la voce diventa strumento espressivo capace di evocare immagini, emozioni e riflessioni sulle molteplici sfaccettature dell’animo umano, alternando momenti di intensa spiritualità ad altri di sottile ironia.

Per la prima volta a San Marino, dopo i consensi ottenuti nelle più importanti rassegne europee, l’Ensemble KIMA accompagnerà il pubblico in un’esperienza musicale di grande suggestione. Fondato nel 2023 da Ivana Sofia Ivanovic e formato da musicisti provenienti dalla Schola Cantorum Basiliensis, il gruppo si distingue per un approccio interpretativo che coniuga rigore filologico, ricerca stilistica e libertà espressiva.

Anche questo secondo appuntamento di Alba sul Monte… in Concerto si propone come un'occasione speciale per accogliere il sorgere del sole attraverso la musica, in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico di San Marino.

Alba sul Monte… in Concerto è promossa dall’Associazione Musicale Camerata del Titano e gode dei patrocini delle Segreterie di Stato alla Cultura e al Turismo, in collaborazione con i San Marino International Music Summer Courses e S.U.M.S..

Per una migliore organizzazione dell'evento è gradita la prenotazione. Il costo del biglietto, invariato da anni, è di 5 euro e comprende, al termine del concerto, un momento conviviale con caffè e brioche.

Per info e prenotazioni: cameratatitano@omniway.sm - wa/cell. 337 1008856).

Direzione artistica: M° Augusto Ciavatta



KIMA L'Ensemble KIMA è stato fondato nel 2023 su iniziativa di Ivana Sofia Ivanovic. È il frutto di una forte armonia artistica che unisce i suoi musicisti, coltivata durante gli studi presso la Schola Cantorum Basiliensis. Il giovane ensemble esplora i grandi repertori vocali dal XIV al XVI secolo, enfatizzando un'interpretazione di ispirazione retorica, caratterizzata da teatralità e libertà. Si esibisce regolarmente in importanti festival europei.

KAHO INOUE SOPRANO Il soprano giapponese Kaho Inoue ha conseguito la laurea triennale in canto classico presso la Tokyo University of the Arts con la Prof.ssa Eiko Hiramatsu. Ha poi studiato Musica Antica presso la Schola Cantorum Basiliensis e ha conseguito la laurea triennale con Ulrich Messthaler. Attualmente sta conseguendo un Master nella classe di Ulrike Hofbauer. Ha partecipato alle masterclass del Collegium Vocale Gent con Philippe Herwege, di Les Arts Florissants con William Christie, della Zutphen Akademie con Emma Kirkby e Peter Kooji, nonché con Monika Mauch (Strasburgo) e Lea Serafni (San Marino). Come solista ha eseguito diverse cantate e mottetti con orchestra in Svizzera e Giappone. È appassionata di musica da camera. Come parte del Trio Aido, un ensemble composto da due liutisti e un soprano, ha preso parte all'ECOS Festival 2022 (Spagna) e a una tournée in Giappone nel 2023. Ha inoltre tenuto concerti con i liutisti Francesca Torelli e Yasunori Imamura, attivi come interpreti e docenti di conservatorio. È membro di La Cetra (Basilea) e del Vocale Collegium Gent (Belgio).

IVANA SOFIA IVANOVIC MEZZOSOPRANO La mezzosoprano serba e francese Ivana Ivanovic ha iniziato la sua formazione come cantante nel Coro Giovanile del Conservatorio di Bordeaux, partecipando a numerose opere all'Opéra di Bordeaux. Dopo una laurea in direzione di coro al Conservatorio di Rueil-Malmaison, Ivana Ivanovic ha conseguito un master in musicologia presso l'Università di Bordeaux 3. Appassionata del rapporto tra poesia e musica, ha poi esplorato i loro legami nell'ambito di un master in letteratura francese moderna. Durante la sua formazione in canto classico, ha studiato con Dominique Moaty e Sophie Hervé e si è specializzata in canto rinascimentale con Véronique Bourin. Attualmente studia canto medievale e rinascimentale con Katarina Livljanic presso la Schola Cantorum Basiliensis, e ha anche partecipato a masterclass di musica barocca con Gabriel Garrido, Sébastien Daucé, Claire Lefilliâtre, Stéphane Fuget e Vox Cantoris. Dirige diversi cori a Basilea e organizza regolarmente workshop per cantanti e cori in Francia. Come solista, si esibisce principalmente con ensemble di musica antica ed è sempre alla ricerca di nuovi modi di esibirsi.

LÉON ROCH TENORE. Nato nel 2000, il cantante e direttore di coro franco-belga Léon Roch si è formato in musicologia, direzione e canto presso i conservatori di Digione e Grand Chalon. Ha perfezionato la sua pratica partecipando a masterclass presso la Cité de la Voix e con Les Traversées Baroques con maestri della musica antica. Prosegue ora gli studi di canto rinascimentale a romantico alla Schola Cantorum di Basilea sotto la guida di Carlos Mena, collaborando con artisti ed ensemble di rilievo come Masaaki Suzuki, Jörg-Andreas Bötticher e La Cetra. Attivo come solista in diversi ensemble (Berlin Calling, La Furia) e nel repertorio oratoria (Evangelista nella Passione secondo Giovanni di Bach), si dedica anche alla direzione di cori, alla pedagogia presso il Conservatorio di Saint-Louis e alla creazione di progetti festivalieri.

ARTHUR BALDENSPERGER BARITONO Arthur Baldensperger si interessa di teatro in senso lato, come cantante, attore e performer. Dopo aver studiato letteratura e arte a Parigi e aver frequentato un corso di recitazione all'École du Jeu, ha conseguito una laurea triennale in canto barocco con il Prof. Gerd Türk, seguita da una laurea magistrale in musica medievale/rinascimentale con la Prof.ssa Katarina Livjanić presso la Schola Cantorum (Basilea, Svizzera). Nel 2020 ha creato uno spettacolo con voce e sassofono sul tema "Apocalisse" al Teatro di Basilea. Canta in opere, cori e ensemble di musica antica, principalmente in Svizzera e Spagna; dirige cori e tiene workshop sul canto medievale.

Fa parte degli Zürich Chamber Singers (diretto da Christian Erny) e del nuovo ensemble Tritogénie, dedicato alla musica del XIII secolo.



Comunicato stampa

Alba sul Monte… in Concerto

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