Orti Borghesi: presentazione libro “Per tutto il tempo che ho”

Domenica 23 maggio presso la splendida cornice del giardino degli “Orti Borghesi” a San Marino città si è svolta la presentazione del libro “Per tutto il tempo che ho” dell’autrice Chiara Rinaldini. Un pomeriggio all’insegna dell’emozione, di un perfetto connubio tra le suggestioni che la narrativa regala e quello di uno dei luoghi più rappresentativi e ricchi di fascino del centro storico, dove il rumore dell’acqua che sgorga dall’antica cisterna del giardino ha accarezzato parole, pensieri e racconti. Tanti i protagonisti della serata: un’avvincente romanzo che coniuga storia d’amore, thriller e spionaggio, una giovane scrittrice che cammina in punta di penna e onora la sua grande passione per la scrittura dedicandole tempo ed energia, zoomma.news promotore dell’appuntamento e da sempre attento alla cultura. Un testo legato da un filo rosso: una storia d'amore, credibile, palpitante, ben confezionata, avvincente ed emozionante. Una storia con un’ambientazione precisa: il Salento, al centro della storia Mimì, giovane professoressa di lingue, dopo diverse delusioni decide di tornare al suo paese natale, Leverano. Qui, si imbatterà in una realtà malavitosa a lei sconosciuta ma contro cui deciderà di combattere. Attraverso la creazione di una falsa identità, scoprirà se stessa e qualcosa che sarà in grado di sconvolgere per sempre la sua vita che non sarà più la stessa. “Il tempo per la scrittura-racconta Chiara-è quello rubato alla quotidianità, di solito scrivo di notte, con il tepore di una bevanda calda vicina e cullata dalla musica che amo di più, entro in un mondo tutto mio, lascio libera la mia fantasia e mi diverto a costruire storie e tratteggiare personaggi”. Due brani di Michele Bravi sono stati cantati da Nicoletta Meluzzi all’inizio e al termine della presentazione del libro, intervallati dalla lettura degli estratti più emozionanti dello stesso ad opera di Valentina Mandrelli. Parole, musica ed emozioni… L’intero ricavato della vendita del libro ha uno scopo benefico, va a sostenere un orfanotrofio a Bali in Indonesia, Proventi destinati a una struttura gestita dalle suore, “Sidhi Astu”, fondata il 6 gennaio del 2008. “Per tutto il tempo che ho” è in vendita presso “Libreria Cosmo” e “Scripta Manent”.

Cs Carlo Biagioli