Orti sociali alle Cinque Vie di Falciano: assegnati i primi appezzamenti a sette famiglie

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente comunica che nella giornata odierna sono stati ufficialmente consegnati i primi orti sociali nell’area delle Cinque Vie, a Falciano, nell’ambito del progetto promosso per valorizzare il patrimonio pubblico e favorire nuove forme di partecipazione della cittadinanza.

A seguito del bando pubblico, sette famiglie sammarinesi si sono aggiudicate sette appezzamenti di terreno di circa 50 metri quadrati ciascuno, che potranno essere coltivati direttamente dai cittadini, promuovendo così pratiche sostenibili, momenti di socialità e il recupero del rapporto con la terra.

L’iniziativa rappresenta un progetto a cui la Segreteria di Stato ha voluto dedicare particolare attenzione, con l’obiettivo di restituire valore agli spazi pubblici e favorire occasioni di comunità, offrendo ai cittadini la possibilità di avvicinarsi alla coltivazione e alle tradizioni agricole del territorio.

Gli orti sociali costituiscono infatti un’esperienza concreta di sostenibilità ambientale, cura del territorio e condivisione, in grado di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e promuovere stili di vita più attenti alla natura.

Il progetto è destinato a svilupparsi ulteriormente nei prossimi mesi, con l’obiettivo di ampliare gradualmente l’iniziativa anche in altre aree del territorio sammarinese. In particolare, è già previsto un prossimo ampliamento nella zona di Fiorentino, così da offrire nuove opportunità di partecipazione ai cittadini interessati.

Con questa iniziativa la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente conferma il proprio impegno nel promuovere progetti che uniscono sostenibilità, partecipazione e valorizzazione del territorio, rafforzando il legame tra comunità e ambiente.



