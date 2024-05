Ortogeriatria: un modello di gestione multidisciplinare nella salute dell’anziano

Ortogeriatria: un modello di gestione multidisciplinare nella salute dell’anziano.

Con l’avanzare dell’età aumentano le problematiche della salute ed in particolare il processo di invecchiamento della persona è caratterizzato dal progressivo aumento della complessità, mettendo sempre più in evidenza le patologie croniche che portano ad una maggiore fragilità e vulnerabilità la persona anziana ad eventi acuti. Tutto ciò ha portato ad una esigenza di valutazione multidimensionale nella diagnosi e cura delle persone anziane che coinvolgono più figure specialistiche mediche, proprio per migliorare non solo la salute dell’anziano, ma anche ottimizzare le spese economiche sanitarie. Infatti, come sostiene il Dott. Carlo Renzini, Presidente dell’ ASGG: “le collaborazioni multidisciplinari sono importanti ed esistono già diversi modelli, di cui l’Ortogeriatria è un esempio di modello di gestione avanzato e condiviso da più specialistiche sanitarie”. L’Ortogeriatria, nello specifico è una metodologia assistenziale per i pazienti anziani che hanno riportato traumi e lesioni ad arti ed articolazioni, in particolare le fratture del femore. È una disciplina multiprofessionale e multi-setting che risulta dalla stretta collaborazione tra Ortopedico e Geriatra, con coinvolgimento di altri specialisti (anestesisti, fisiatri) e personale sanitario infermieristico e fisioterapico, che si occupa non solo dell’evento acuto(fratture), ma anche di fattori predisponenti come il rischio cadute in conseguenza di patologie croniche quali artrosi, osteoporosi e disturbi dell’equilibrio.



Questi saranno gli argomenti che il Master in Medicina Geriatrica ”Giancarlo Ghironzi” affronterà nel suo V Modulo del 10/11 Maggio con la partecipazione di eminenti docenti: Prof. Giovanni Zuliani dell’Università di Ferrara e Prof. Emilio Martini dell’Università di Modena. Nel modulo si affronteranno anche tematiche riguardo gli aspetti medico legali (Consenso Informato) svolto dal Prof. Fabio Maria Donelli dell’Università di Milano ed aspetti di malattie metaboliche nell’anziano svolto dal Prof. Marco Domenicali dell’Università di Bologna. Il modulo si svolgerà presso la sede del DESD, in via salita la Rocca, 44 – San Marino Città.



Comunicato stampa

Master in Medicina Geriatrica ”Giancarlo Ghironzi”





[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: