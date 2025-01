Osaka, missione conclusa per il Segretario Pedini Amati

Si è conclusa anticipatamente la trasferta in Giappone del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati che, vista l’impossibilità del Ministro giapponese con delega all’Expo Yoshitaka Ito a presenziare al bilaterale previsto per il 15 gennaio a causa problemi di salute, è rientrato a San Marino. L’incontro, che avrebbe dovuto rappresentare un’importante occasione di aggiornamento in merito alla partecipazione sammarinese ad Expo2025, è rimandato alla prossima trasferta in Giappone del Segretario Federico Pedini Amati che presumibilmente coinciderà con l’inaugurazione del 13 aprile. Resta ad Osaka tutto lo staff del Commissariato Generale di San Marino per l’Esposizione Universale 2025 guidato dal Commissario Generale Filippo Francini, che proseguirà negli incontri organizzativi e istituzionali in programma. Oggi al Pavillon Showcase Forum a margine dell’IPM il Commissario Generale Filippo Francini ha presentato il concept sammarinese, venerdì si terrà invece la conferenza stampa di nomina quale “Pavillon Ambassador” di Tashiho Takamizawa rockstar leader del gruppo musicale The Alfee e già insignito in passato dell’Onorificenza di Sant’Agata.

cs Segreteria Turismo