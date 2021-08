Osce: consigliere Mina nominato 'Rappresentante Speciale per la Disinformazione, Fake news e Propaganda'

Osce: consigliere Mina nominato 'Rappresentante Speciale per la Disinformazione, Fake news e Propaganda'.

Il Presidente della Delegazione Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare OSCE, Oscar Mina, è stato nominato “Rappresentante Speciale per la Disinformazione, Fake news e Propaganda” all’interno di questo importante Organismo Internazionale, con il compito di Relatore Speciale su questo tema. Si tratta di un secondo mandato conferitogli direttamente dal Presidente OSCE PA On.le Margareth Cederfelt, neo eletto, dopo quello ricevuto nel 2019 dall’allora Presidente On.le Tsereteli. Un incarico ed un riconoscimento importante per la Repubblica di San Marino, parimenti considerata al di là delle sue dimensioni, e dell’impegno profuso di tutta la Delegazione Sammarinese in seno a questo Organismo Parlamentare Internazionale.

Cs Osce

I più letti della settimana: