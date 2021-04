OSCE, i consiglieri Muratori e Rondelli alla missione di Monitoraggio Elettorale dell’OSCE PA in Albania

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA), composta dai Consiglieri Michele Muratori e Paolo Rondelli parteciperà alla missione di Monitoraggio Elettorale dell’OSCE PA in Albania che si terrà in occasione delle Elezioni Parlamentari indette per il 25 aprile. La missione prevede un briefing preparatorio qualche giorno prima della data delle elezioni, che si terrà da remoto per limitare alle sole elezioni la presenza sul posto da parte degli osservatori, in linea con le misure di contenimento del contagio da Covid-19. I 65 osservatori dell’Assemblea, provenienti da 17 Paesi, lavoreranno in collaborazione con gli esperti dell'Ufficio OSCE per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani e i colleghi dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Nel corso della missione, il gruppo di monitoraggio osserverà in particolare il clima e l’ambiente di svolgimento della campagna elettorale, il quadro normativo, le procedure elettorali e la copertura mediatica. Il Presidente della delegazione dell’Azerbaigian e Vice Presidente dell’Assemblea Parlamentare OSCE, Azay Guliyev, coordinatore della missione, ha definito la tornata elettorale “un’importante opportunità per l’Albania di dimostrare il proprio impegno verso lo sviluppo democratico e le riforme”.

c.s. delegazione sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare OSCE