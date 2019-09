Osce Pa a San Marino per la prima volta

L’Ufficio di Presidenza, durante i lavori della scorsa sessione dei lavori del Consiglio Grande e Generale, ha confermato l’organizzazione della Riunione Autunnale dell’Assemblea Parlamentare dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE PA), prevista per ottobre 2020. Sarà la prima volta che San Marino ospiterà un evento dell’OSCE PA, organismo il cui obbiettivo primario è quello di facilitare il dialogo interparlamentare sugli ambiti della Sicurezza, dei Diritti Umani e della diffusione della Democrazia nell’area OSCE. Le Riunioni Autunnali dell’OSCE PA si tengono una volta all’anno in uno degli Stati partecipanti all’OSCE o in uno Stato partner e comprendono le riunioni della Commissione permanente e delle Conferenze speciali. Tale risultato è stato raggiunto grazie all’impegno e al lavoro sinergico della Delegazione Sammarinese presso l’OSCE PA, formata da Luca Santolini, Oscar Mina e Margherita Amici e il Dipartimento affari esteri.