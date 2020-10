OSCE PA San Marino: missione di Monitoraggio Elettorale negli USA

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA), composta dai Consiglieri Michele Muratori e Paolo Rondelli parteciperà alla missione di Monitoraggio Elettorale dell’OSCE PA che si terrà negli USA dal 31 ottobre al 4 novembre p.v. in occasione delle elezioni generali americane del 3 novembre. Provenienti da 25 Paesi, saranno circa 75 gli osservatori dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE che parteciperanno a due giorni di briefing a Washington prima di dispiegarsi in diversi Stati del Paese per il monitoraggio del giorno delle elezioni. Alla Delegazione Sammarinese è stato assegnato il monitoraggio nei seggi elettorali di San Diego in California. Lavoreranno con circa 40 osservatori ed esperti a lungo termine dell'Ufficio OSCE per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani che si trovano già nel Paese, tra i quali il capo della missione dell'ODIHR, l'Ambasciatore Urszula Gacek (Polonia), e forniranno una valutazione congiunta dopo il giorno delle elezioni. Nel corso della missione verranno applicati gli stessi standard e la stessa metodologia che si applica in tutti i Paesi in cui si osservano le elezioni, valutandole sulla base della loro adesione a una serie di standard democratici che gli Stati Uniti e tutti i Paesi dell'OSCE hanno concordato. La pandemia COVID-19 pone grandi sfide, ma l’Assemblea Parlamentare sta prendendo tutte le precauzioni necessarie per proteggere la salute di osservatori, elettori e funzionari elettorali. "La sicurezza è la nostra massima priorità", ha detto il parlamentare norvegese Kari Henriksen che guiderà la missione dell’Assemblea Parlamentare dell'OSCE. “Tutti i nostri osservatori faranno i test COVID prima della distribuzione negli Stati Uniti e seguiranno tutte le linee guida e i requisiti rilevanti per garantire la nostra sicurezza e quella di coloro con cui entriamo in contatto.” Gli osservatori presteranno particolare attenzione all'ambiente della campagna, al quadro giuridico, all'amministrazione elettorale, alle nuove tecnologie di voto, al voto per corrispondenza, alle procedure del giorno delle elezioni e alla copertura mediatica.



Comunicato stampa

Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE









