OSLA: Accordo di associazione con l’Ue, necessario condividere le clausole di salvaguardia

Con la presente, OSLA - Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori - intende rendere noto che è stato richiesto un incontro alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri al fine di conoscere con maggiore dettaglio le clausole di salvaguardia in corso di negoziazione con la Commissione Europea.

L'imminente conclusione delle negoziazioni dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, rende necessaria una condivisione delle principali clausole di salvaguardia o comunque delle negoziazioni intraprese, specialmente in campo sociale ed economico, a maggior ragione se, come sembra, la sottoscrizione dell’accordo avverrà entro fine 2023.

Abbiamo assistito a diversi eventi, anche di natura pubblica, durante i quali sono stati presentati i principi generali dell’acquis europeo, in maniera chiara e soddisfacente. Tuttavia non sono ancora stati condivisi i punti negoziali per i quali il nostro Paese, presumibilmente e auspicabilmente, otterrà clausole di salvaguardia. Crediamo che, a distanza di appena pochi mesi dalla conclusione dell’accordo, le parti sociali debbano essere rese edotte dei principali nodi negoziali, ed auspichiamo quindi in un incontro a breve.

Come sempre la nostra Associazione si rende disponibile ad ogni fattivo contributo o supporto si rendesse necessario.

Comunicato stampa

OSLA - Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori