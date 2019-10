Osla: avvio corsi incaricati privacy

La nuova legge sulla privacy e protezione dei dati personali prevede che le attività che comportano un trattamento di dati personali possono essere svolte solamente da soggetti che siano istruiti in tal senso. OSLA – Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori, ha organizzato una serie di corsi mirati a certificare che titolari/amministratori e dipendenti siano in grado di attivare idonee misure di protezione, ai sensi della normativa vigente. In questo modo, l’azienda potrà dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi di formazione privacy imposti dalla Legge 171/2018. I corsi sono divisi per vari settori di attività:

Servizi turistici (Agenzie Viaggio, Tour Operator, Strutture Ricettive)

Giovedì 14 novembre: 9.00 – 12.00

Giovedì 28 novembre: 14.30 – 17.30



Commercio (speciale e-commerce e attività con raccolta massiva di dati per newsletter/promozioni/preventivi)

Giovedì 14 novembre: 14.30 – 17.30

Giovedì 28 novembre: 9.00 – 12.00



Servizi alla persona (attività sociosanitarie, servizi educativi, cura del corpo, benessere)

Giovedì 21 novembre: 9.00 – 12.00

Giovedì 5 dicembre: 14.30 – 17.30

Attività di produzione (industriali, artigianali, agricole)

Giovedì 21 novembre: 14.30 – 17.30

Giovedì 5 dicembre: 9.00 – 12.00

Iscrizioni entro l’8 novembre, per maggiori informazioni contatta OSLA – 0549992885 – info@osla.sm