Osla: blocco dei lavori del Polo della Moda, è impellente trovare una soluzione

OSLA – Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori - esprime grande preoccupazione per il blocco dei lavori del Polo della Moda. Si tratta di un progetto avvallato dal voto popolare e già in avanzata fase di costruzione, frutto di un investimento rilevantissimo per l’intero Paese e per le aziende edili ed artigianali sammarinesi coinvolte nei lavori. Un’opera che San Marino non può permettersi di perdere, sia per le prospettive in termini di occupazione, entrate pubbliche e flussi di visitatori che per questioni di immagine. Il problema, collegato alla crisi del sistema bancario sammarinese, va affrontato con estrema urgenza; è inaccettabile che il commissariamento di una banca blocchi un investimento di tale portata. Sollecitiamo pertanto Governo e Banca Centrale a trovare al più presto una soluzione per CIS nello specifico, al fine di riprendere immediatamente i lavori e tutelare le imprese sammarinesi che hanno svolto lavori e che rischiano di non esser pagate e per l’intero sistema bancario, in quanto oggi, purtroppo, le banche sammarinesi non riescono più a supportare gli imprenditori.