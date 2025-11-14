Osla celebra i 40 anni di storia, il Presidente Tontini: “40 anni di impegno quotidiano nel sostenere il tessuto economico del nostro paese”

Si è tenuta al centro congressi Kursaal la serata di celebrazione per il 40° anniversario dell’Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori (OSLA), un traguardo che rappresenta una generazione di lavoro di sfide affrontate, di trasformazioni economiche navigate con perizia ed impegno costante. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi associati, dei Segretari di Stato al lavoro Alessandro Bevitori e al Commercio, Artigianato e Industria Rossano Fabbri, oltre che dei rappresentati sindacali. L’incontro è stato anche l’occasione per la solidarietà, con il ricavato della vendita dei biglietti della lotteria che è stato devoluto all’associazione “La Fibromialgia a San Marino”. Il Presidente di OSLA, Luigi Tontini, ha aperto la serata sottolineando come 40 anni di storia rappresentino "40 anni di impegno quotidiano nel sostenere il tessuto economico del nostro paese". Rivolgendosi agli imprenditori, ha ribadito il ruolo cruciale del settore privato: “Non dobbiamo mai dimenticare il ruolo fondamentale e insostituibile che l'impresa privata svolge a San Marino. Senza un'impresa privata, lo diciamo chiaramente, non c'è IGR che tenga. Sono le aziende con il loro lavoro e la loro attività a garantire le entrate dello Stato e l'occupazione per i cittadini”. Tontini ha poi espresso il rammarico dell’associazione riguardo al modo in cui si è svolto il confronto sulla riforma IGR, giudicata come sbilanciata nei confronti delle imprese. Rivolgendosi ai Segretari di Stato, il Presidente ha posto richieste chiare in merito ai maggiori oneri ribaltati sulle aziende: “Ribadiamo - ha detto - l'assoluta necessità che l’aumento di un punto percentuale per le aziende sia veramente temporaneo ed utilizzato per gli investimenti e non per la spesa corrente e soprattutto, visti i maggiori oneri posti sulle nostre spalle, chiediamo se sono previsti interventi compensativi a favore delle imprese". Altro punto di critica è stata la normativa sulla gestione separata degli amministratori di aziende, definita una legge che "pur nata con buone intenzioni va rivista". Tontini ha evidenziato come “Non è corretto parificare un amministratore ad un lavoratore subordinato o a un dirigente, questo non ha senso”. Ha anche sottolineato che se il sistema sammarinese non è competitivo, gli investitori potrebbero scegliere di avviare la propria impresa altrove. Il Presidente ha concluso auspicando che la celebrazione dei 40 anni di OSLA sia "l'occasione per aprire un dialogo costruttivo e urgente sul futuro delle piccole medie imprese sammarinesi". Il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, ha portato il saluto del Congresso di Stato, definendo OSLA un “pilastro della rappresentanza imprenditoriale, dando voce alle piccole e medie imprese, ma anche agli artigiani, ai professionisti”.

Bevitori ha condiviso i dati economici estremamente positivi, indicando che al 30 settembre dell'anno corrente il tasso di disoccupazione ha registrato un minimo storico, una "fotografia concreta del raggiungimento della piena occupazione". Ha enfatizzato che il motore di questa espansione è il settore privato, che sfiora i 19.000 dipendenti con una crescita del 2,7% in un solo anno. Riguardo al futuro, il Segretario Bevitori ha individuato tre direttrici strategiche: la competitività (legata all'innovazione digitale e alla formazione avanzata), la qualità (dignità e sicurezza del lavoro), e il radicamento (responsabilità sociale d'impresa). Ha assicurato che l'obiettivo è garantire che le politiche attive e il quadro normativo siano “non un ostacolo, ma un acceleratore delle vostre energie”. In risposta diretta alle criticità sollevate da Tontini sulla normativa della gestione separata, il Segretario Bevitori ha ammesso le difficoltà di una normativa che “crea una serie di complicazioni”. Perciò ha annunciato la volontà di “aprire un confronto per modificare questa normativa e renderla più efficace”. Il Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, Rossano Fabbri, ha riconosciuto OSLA come “un punto di riferimento imprescindibile per la piccola e media impresa” e una forza propulsiva per la crescita del Paese. Riguardo alla riforma IGR, Fabbri ha espresso piena consapevolezza sullo sbilanciamento: “Sappiamo che la maggioranza del peso verrà sostenuta dalle imprese e dal mondo imprenditoriale”. Ha giustificato la riforma strutturale come necessaria per permettere al bilancio di respirare, lodando la capacità e resilienza del sistema sammarinese. Affrontando la crisi del settore del commercio e le difficoltà riscontrate nella vendita online e nella competizione con piattaforme internazionali, il Segretario Fabbri ha indicato la strategia chiave: l'integrazione. Poiché San Marino esporta per il 90% nella Comunità Economica Europea e il 90% di ciò transita dall'Italia, Fabbri ha espresso fiducia nel futuro: “Io credo che sarà risolutiva l'accordo di associazione per mettere a posto definitivamente le problematiche che ci sono anche nelle vendite nelle vendite online”. Il Segretario ha concluso affermando che solo la piena e assoluta integrazione del tessuto sammarinese nel mondo circostante permetterà di risolvere completamente queste problematiche. L’evento si è concluso con l’auspicio di un futuro ricco di risultati e la rinnovata disponibilità al confronto tra istituzioni e mondo imprenditoriale.

C.s. Osla







