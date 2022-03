OSLA, donne e lavoro: una sfida ancora aperta

OSLA, Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori, in occasione dell’8 marzo, sottolinea l’importanza del ruolo della donna nel mondo del lavoro; molti studi hanno dimostrato che il loro ruolo ha un impatto significativo sullo sviluppo e sulla crescita di un Paese.

Purtroppo esistono ancora disuguaglianze che riguardano prima di tutto la partecipazione al mercato del lavoro, il raggiungimento di un equilibrio armonico tra lavoro e vita privata, la rappresentanza femminile in importanti posizioni aziendali e manageriali e la distribuzione del lavoro di cura della famiglia.

Il principio giuridico di pari opportunità prevede essenzialmente che tutte le donne abbiano diritto ad accedere a qualunque lavoro in condizioni di parità rispetto agli uomini e che possano contare sul medesimo trattamento, non solo economico ma anche in termini di possibilità di crescita professionale garantendo anche il loro fondamentale ruolo all’interno della famiglia e della comunità.

Come Associazione datoriale OSLA sta lavorando, di concerto con le Segreterie di Stato competenti, all’introduzione di misure in grado di facilitare la partecipazione delle donne al mondo lavorativo ed in particolare al mondo imprenditoriale. Oggi vi sono ancora ostacoli concreti allo svolgimento di attività in proprio da parte di donna, in particolare da parte di madri che non sempre trovano i necessari sostegni per conciliare la vita lavorativa, specialmente da imprenditrici, con gli impegni famigliari.

Si sta portando avanti, insieme alla Segreteria di Stato con delega alla Famiglia, una riforma complessiva della normativa a supporto della famiglia. In questo ambito OSLA ha richiesto interventi volti a semplificare la sostituzione di lavoratrici in maternità e maggiori opportunità per le lavoratrici autonomi e le imprenditrici in gravidanza e durante i primi anni di vita del figlio.

Creare le condizioni per la partecipazione attiva delle donne al mondo imprenditoriale non può essere visto come un costo ma come un investimento in grado di liberare energie e risorse per lo sviluppo economico del Paese. Non a caso i sistemi economici più evoluti sono proprio quelli nei quali le donne trovano maggiore partecipazione sia al mondo del lavoro come lavoratrici sia come imprenditrici, nonché come figure di responsabilità in ruoli chiave delle amministrazioni.

OSLA è inoltre fiera di poter rappresentare un numero crescente di donne imprenditrici, non solo tra i proprio associati ma anche all’interno dei propri organi direzionali.

Consapevoli che ancora ci sia tanto da fare per permettere una piena partecipazione al mondo economico da parte delle donne, OSLA continuerà a supportare l’imprenditoria femminile e a contribuire ad un percorso culturale e di riforme in questo senso, convinti che la creatività e la tenacia che spesso caratterizza le donne imprenditrici sia una risorsa per l’intero Paese.

