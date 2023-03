OSLA e USC: contratto collettivo unico di lavoro del settore Commercio e Commercio Turistico

OSLA e USC hanno il piacere di comunicare che in data 22 Marzo 2023 è stato sottoscritto il nuovo CONTRATTO COLLETTIVO UNICO di LAVORO (CCUL) del settore Commercio e Commercio Turistico, insieme alle Organizzazioni Sindacali CSDL-CDLS-USL. Si tratta del primo CCUL di settore sottoscritto con la Legge 59/2016 in vigore. Il contratto collettivo è stato rinnovato nella parte economica con aumenti retributivi a favore dei dipendenti e in alcune parti normative, per adeguare maggiormente il contratto alle esigenze del settore commerciale che è in continua evoluzione. Come in ogni trattativa vi sono stati momenti di scontro e di confronto, che – grazie al dialogo e al lavoro di squadra – si sono poi tradotti in mediazioni e validi compromessi. La Presidenza di OSLA e USC - tutta al femminile - esprime soddisfazione e ringraziamenti a tutte le parti coinvolte. Monica Bollini, Presidente di OSLA, definisce l’accordo come “un giusto compromesso, in un periodo difficile per tutti, incluse le imprese, su cui ricade esclusivamente il costo del lavoro”. Evidenzia inoltre la latitanza delle Istituzioni, mentre dall’altra parte Marina Urbinati di USC rimarca il concetto di fare sistema poichè le imprese esistono perché esistono i lavoratori e viceversa, ribadendo la soddisfazione del risultato raggiunto. Quindi un primo risultato è raggiunto ma, come evidenziato anche al tavolo durante la firma, l’ultima parola e approvazione sarà dei lavoratoti del settore Commercio e Commercio Turistico che si dovranno esprimere alle prossime assemblee che si terranno nei prossimi mesi. Come in premessa, è il primo CCUL firmato con la Legge 59/2016 in vigore, la quale permette a tutti i lavoratori del settore di esprimere, democraticamente, il proprio parere in merito a quanto sottoscritto. OSLA e USC auspicano una la massima partecipazione dei lavoratori alla valutazione del contratto siglato. Buon lavoro alle imprese e ai rispettivi lavoratori della Repubblica.

Unione Sammarinese Commercio e Turismo – Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori