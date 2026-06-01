OSLA esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della Dott.ssa Mariella Mularoni

Il Presidente e il Consiglio Direttivo a nome di tutti gli associati di OSLA – Associazione Sammarinese degli Imprenditori – esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa della Dott.ssa Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità della Repubblica di San Marino. La sua prematura scomparsa lascia un grande vuoto nelle Istituzioni e nell'intera comunità sammarinese. Nel corso del suo impegno pubblico, la Dott.ssa Mularoni ha svolto il proprio ruolo con competenza, dedizione e profondo senso del dovere, distinguendosi per la disponibilità al dialogo e per l'attenzione rivolta al bene del Paese. OSLA ne ricorda con stima le qualità umane e professionali, nonché l'impegno costante al servizio della collettività e delle istituzioni della Repubblica. In questo momento di profondo dolore, l'Associazione si stringe con sincera partecipazione attorno alla famiglia e a tutti coloro che le hanno voluto bene, esprimendo le più sentite condoglianze.

C.s. - OSLA – Associazione Sammarinese degli Imprenditori







