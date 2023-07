OSLA: Favorire l’iniziativa privata e controllo della spesa pubblica improduttiva per rilanciare San Marino

Basta avere paura e contrastare investitori stranieri qualificati: se scelgono San Marino per il proprio business non dobbiamo temere a priori.

L’ultimo report stilato da Fitch riguardo la Repubblica di San Marino dimostra ancora una volta che occorre un progetto paese, ben strutturato che indichi cosa vuole diventare San Marino nel prossimo futuro sia per mettere in sicurezza i conti pubblici che dare rilancio all’economia del nostro Territorio.

Occorre necessariamente favorire l’iniziativa privata attraendo investimenti ed altresì evitare che giovani sammarinesi imprenditori o liberi professionisti preferiscano insediare le loro attività fuori territorio. Solo con un tessuto economico florido si possono creare posti di lavoro, generare ricchezza e di conseguenza sostenere la spesa pubblica, i servizi ed il welfare.

Riconoscere l'importanza fondamentale del settore privato e porre in essere gli interventi normativi necessari per supportare gli imprenditori nel loro percorso di crescita e innovazione.

Vanno quindi favoriti ed incentivati gli investitori esteri con progetti imprenditoriali. Concordiamo, in questo senso, con chi ha auspicato maggiore apertura agli imprenditori stranieri che dimostrano interesse per il nostro Paese ivi comprese le residenze atipiche che nulla hanno a che vedere con un paradiso fiscale dal momento che molti Paesi dell’Unione Europea già da diversi anni hanno adottato tali regimi per attrarre investimenti. Se investitori qualificati scelgono San Marino per il proprio business non dobbiamo aver paura e temere a priori. San Marino ha gli strumenti ed i presidi necessari previsti per legge per effettuare controlli sulle attività economiche, sia al momento del loro insediamento che durante lo svolgimento dell’attività.

Non dimentichiamo gli errori del passato: in diversi casi infatti ci si è opposti ad iniziative imprenditoriali importanti che poi sono state aperte fuori territorio a pochi chilometri dal nostro confine. In questo senso chiediamo alle forze politiche il coraggio delle scelte ed evitare che la politica del consenso crei ulteriori danni a questo Paese e alla sua economia.

Chiediamo altresì alla politica la gestione responsabile del bilancio dello Stato. Occorre in questo senso tornare a parlare di spending review. In un periodo in cui l'equilibrio finanziario è essenziale per il benessere di tutti, è fondamentale gestire la spesa con attenzione e cautela.

A maggior ragione oggi che il nostro paese ha sulle spalle un importante debito pubblico. Debito che non può e non deve diventare un fardello per le generazioni future.

OSLA è pronta, come sempre, a collaborare con le istituzioni per costruire questo progetto paese con la consapevolezza che la sinergia tra il pubblico e il privato sia un elemento chiave per affrontare le sfide attuali e future, in modo tempestivo ed efficace.



Comunicato stampa

OSLA