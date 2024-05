Osla: "Il lavoro agile a San Marino è poco... agile"

Osla: "Il lavoro agile a San Marino è poco... agile".

Negli ultimi anni, lo smart working è diventato uno strumento interessante per molte imprese e per i lavoratori, offrendo flessibilità e migliorando la qualità della vita lavorativa. Tuttavia, a San Marino, il suo utilizzo risulta limitato a causa di regolamenti di attuazione che vincolano eccessivamente le aziende, rendendo lo smart working tutt'altro che agile. La normativa attuale infatti risulta troppo burocratica e complessa, disincentivando molte imprese dall'adozione formale dello smart working. Crediamo fermamente nelle potenzialità di questo strumento, ma la sua regolamentazione deve essere rivista per renderlo davvero efficace e flessibile, a beneficio sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori. L'obiettivo deve essere quello di creare un quadro normativo più snello e accessibile, che consenta a tutti di lavorare da casa in maniera regolare e trasparente. Chiediamo perciò con forza una revisione delle modalità di attuazione dello smart working. Solo così potremo garantire uno strumento realmente agile, in grado di migliorare la produttività aziendale e la qualità della vita dei lavoratori, creando un ambiente di lavoro moderno e dinamico, adatto alle esigenze di un'economia in continua evoluzione. Osla ha raccolto e continua a raccogliere segnalazioni e suggerimenti da aziende associate e non che riscontrano queste problematiche. Siamo pronti ad ascoltarle per condividere insieme le migliori soluzioni.

C.s. OSLA

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: