OSLA promuove la crescita dei giovani: concluso oggi con successo il progetto di stage nelle imprese sammarinesi.

Si è conclusa con grande soddisfazione la prima edizione del progetto di stage promosso da OSLA, l’Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori, che ha coinvolto un gruppo di studenti del Liceo Economico- Aziendale della Scuola Superiore. Un’iniziativa nata per rafforzare il legame tra scuola e impresa, offrendo ai ragazzi l’opportunità di vivere un’esperienza concreta all’interno delle aziende associate OSLA e di conoscere da vicino il mondo del lavoro. Durante il periodo di stage, gli studenti hanno potuto affiancare imprenditori e professionisti nel settore turistico e dei servizi, grazie alla collaborazione di tour operator e realtà sammarinesi che hanno messo a disposizione tempo, competenze e passione per accompagnare i giovani in questo percorso formativo. Le aziende che hanno aderito al progetto sono le seguenti: Azimut Tour Operator & DMC by Az International Group s.r.l., ACE Tour SM s.r.l., Prima Tour s.p.a., SM Events T.O. s.r.l., Titan Travel s.r.l., Podium Tour Operator s.p.a., Punto Numero Uno s.r.l., Far Viaggi s.r.l., The One s.r.l., Mondo Immagine s.r.l., San Marino Viaggi Vacanze s.p.a., un gruppo eterogeneo di realtà che ha saputo accogliere con professionalità e disponibilità tutti i ragazzi inseriti. L’esperienza ha permesso agli studenti di sviluppare abilità pratiche, spirito d’iniziativa e consapevolezza delle dinamiche aziendali, rivelandosi un importante strumento di orientamento per le future scelte professionali. Le aziende partecipanti hanno espresso grande apprezzamento per l’entusiasmo e la curiosità dimostrati dai ragazzi, riconoscendo il valore di un dialogo costruttivo tra mondo scolastico e produttivo. “Per OSLA investire nei giovani significa investire nel futuro del Paese – sottolinea Erica Faetanini, membro del Direttivo OSLA –. L’obiettivo è creare un ponte stabile tra scuola e impresa, dove la formazione diventa un’esperienza reale, fatta di contatto umano e di conoscenza concreta.” Il progetto è stato realizzato in stretta collaborazione con la dirigenza e il corpo docente della Scuola Superiore – Liceo Economico-Aziendale, che hanno seguito con attenzione e partecipazione l’intero percorso, valorizzando il contributo formativo di ciascuna esperienza aziendale. OSLA conferma così il proprio impegno nel favorire la crescita delle competenze e la valorizzazione dei giovani talenti sammarinesi, promuovendo una cultura d’impresa aperta, dinamica e orientata al futuro.

