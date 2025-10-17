TV LIVE ·
OSLA: “Pronti a fare la nostra parte ma occorre onestà intellettuale”

17 ott 2025
L’Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori (OSLA), insieme all’Ordine degli Avvocati e dei Notai, condivide la posizione espressa dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni (CNLP) in tema di riforma Igr. Il dibattito può essere anche duro ma deve basarsi sulla verità. Imprese e lavoratori autonomi non possono essere descritti con evasori o come bancomat per le casse pubbliche. Le piccole e medie attività, i commercianti e i professionisti rappresentano una parte vitale della Repubblica di San Marino: creano valore, occupazione e sostengono il sistema economico del Paese. Non può essere solo una parte a stabilire chi sono gli onesti e fare la morale agli altri: la fedeltà tributaria riguarda tutti i contribuenti, senza distinzioni. È necessario un approccio più equo e trasparente, che preveda controlli e contributi da parte di tutti, evitando di colpire sempre le stesse categorie. Solo così sarà possibile costruire un sistema fiscale sostenibile e giusto, capace di tutelare realmente il lavoro, le imprese e l’intera comunità sammarinese. OSLA ribadisce inoltre che l’equità di cui tanto si parla deve essere ricercata e raggiunta nel rispetto anche della categoria che rappresentiamo. Resta per noi fondamentale garantire la parità di trattamento tra tutti i lavoratori, evitando di creare dipendenti di “serie A” e “serie B” all’interno delle stesse realtà produttive.

C.s. - Osla




