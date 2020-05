Osla ricorda Gianfranco Terenzi

Appresa la tragica notizia di scomparsa del Consigliere Gian Franco Terenzi, il Consiglio Direttivo di OSLA e il Presidente, Monica Bollini, esprimono le più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. OSLA ricorda Gian Franco Terenzi per essere stato per anni Presidente dell’Unione Artigiani di San Marino, oltre che per essere stato un visionario imprenditore e politico sammarinese. Grazie anche al suo operato le relazioni bilaterali con la Repubblica Popolare Cinese si sono intensificate negli anni. La passione politica, le capacità imprenditoriali e l'onestà d’animo di Gian Franco rimarranno nei nostri ricordi.



