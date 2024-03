Osla ricorda Maurizio Giacomini, socio fondatore nel 1985

Il Consiglio Direttivo di OSLA, Organizzazione sammarinese degli imprenditori, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Maurizio Giacomini, storico imprenditore sammarinese e socio fondatore della nostra associazione. Come ricordava in una intervista qualche anno fa per Osla Breaking News, “insieme ad altri abbiamo dato vita a questa associazione per colmare una lacuna di rappresentanza che c'era allora, ma anche per prendere con forza le distanze dalle attività distorsive che in quel periodo venivano messe in pratica da alcuni operatori”. Giacomini, oltre che con il suo incessante lavoro, ha servito il paese anche in altri ruoli. È stato fra i fondatori della Federazione Sammarinese Karate, di cui è stato presidente. Ha inoltre ricoperto il ruolo di console generale di San Marino a Mosca e primo ambasciatore di San Marino in Russia per 10 anni. Tutta l’associazione si stringe ai suoi cari in questo momento di lutto.

C.s. OSLA

