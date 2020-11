Osla rinnova le cariche: Monica Bollini rieletta Presidente

Venerdì 13 novembre, si è tenuta l'assemblea elettiva degli associati OSLA. Gli associati hanno potuto esprimere la propria preferenza nel rispetto dei presidi anti contagio, lasciando aperti i seggi per due ore onde evitare assembramenti. Al termine delle votazioni è stata rieletta Presidente Monica Bollini. Il nuovo Consiglio direttivo risulta così composto (in ordine alfabetico): Serena Benedettini Lorenzo Cardelli Luca Chezzi Erica Faetanini Pierangela Gasperoni Stiven Muccioli Stefano Spadoni Luigi Tontini Gian Giacomo Vespignani L'assemblea ha altresì nominato Maria Teresa Venturini Presidente Onorario. Sono infine stati indicati i tre componenti del Collegio sindacale: Milena Bizzocchi (Presidente), Orsolina Muccioli e Marilena Conti. Gli organismi resteranno in carica per i prossimi 3 anni, come previsto dallo Statuto.

