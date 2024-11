Osla: riunito il Consiglio direttivo

Oggi si svolto il Consiglio direttivo di OSLA, alla presenza della maggioranza dei membri e del collegio sindacale. È stato preso atto che, nonostante gli inviti alla riconciliazione ed i tentativi di mediazione, i consiglieri dimissionari non hanno voluto prendere parte alla riunione confermando le proprie posizioni. Al contrario i membri del collegio sindacale hanno partecipato e, pur confermando le dimissioni, hanno attestato la regolarità delle procedure adottate. Il Consiglio Direttivo, visto lo Statuto dell’Associazione e le leggi vigenti, ha constatato che l’organo direttivo può continuare a restare in carica con i membri attuali, essendo i dimissionari meno della metà del totale. Nelle prossime settimane si procederà alla convocazione dell’assemblea dei soci per nominare il nuovo collegio sindacale. Il Consiglio Direttivo coglie l’occasione per ringraziare gli attestati di stima arrivati in queste settimane da più parti e per rimarcare che si impegnerà con ancora più forza per il bene degli associati e per rendere l’associazione la casa delle Pmi sammarinesi.

