Osla: San Marino al voto, ecco le priorità delle PMI.

I membri del Direttivo di OSLA - Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori - che rappresenta gli imprenditori del commercio, artigianato, servizi, industria, turismo, agricoltura e liberi professionisti, hanno incontrato recentemente tutte le forze politiche che si presentano alla competizione elettorale del prossimo 9 giugno 2024. Nei colloqui sono state toccate tutte le problematiche relative allo sviluppo e alla crescita economica dell’economia del nostro Paese e in particolare ci si è soffermati su questi temi:

- Progetto di una struttura per grandi eventi nazionali ed internazionali anche per attività fieristiche di cui Osla è promotrice da ormai 15 anni.

- Semplificazione delle procedure dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, snellendo al minimo indispensabile gli atti che le imprese debbano compiere per mantenersi in vita, aggiornarsi e qualificarsi.

- Stabilizzazione e rilancio del sistema finanziario e bancario. Le nostre imprese hanno assolutamente necessità di credito per potersi sviluppare, aggiornare ed affrontare l’ampia competizione che arriverà con l’auspicabile accordo di Associazione Europea. Su questo argomento abbiamo anche consegnato una proposta, perché la questione del credito, del costo del denaro e delle commissioni dei servizi, hanno necessità di soluzioni in tempi brevi.

- Stabilizzazione del Bilancio dello Stato. Non solo per mettere in sicurezza le imprese del territorio, ma anche nei confronti dei cittadini e soprattutto come attrattiva per nuovi investitori.

- Mercato del lavoro più snello. Quello che serve alle imprese oggi è un sistema più facile e immediato per avvicinare domanda e offerta. Questo a favore sia delle aziende, sia dei lavoratori. Riteniamo lo smart working una modalità di rapporto di lavoro all’avanguardia che potrà in questo modo accontentare sia l’azienda che il dipendente.

- Riforma dell’agricoltura. Auspichiamo che l’ambiente abbia un’attenzione primaria poiché aria, acqua, e suolo non inquinati sono i beni che la collettività rivendica con forza. Di conseguenza i progressi fatti sull’agricoltura e zootecnia, l’aver colto l’attenzione dell’Italia e dell’Europa sul biologico, hanno dato buoni frutti tanto che oggi i nostri prodotti possano circolare, previa dovuta certificazione, in tutta l’Unione Europea. Va riformata la Commissione Agraria, con l’introduzione delle Associazioni di Categoria. Va fatta una politica occupazionale per i giovani nei settori dell’agricoltura dando loro strumenti reali per essere introdotti in questo mondo che ha anche la funzione sociale di produrre cibi genuini e sani. Va riformato, dopo vent’anni, il Consorzio Terra di San Marino e va assolutamente introdotto un sistema di partecipazione democratica dei lavoratori della terra negli organismi correlati.

Il confronto con tutte le forze politiche è stato cordiale, ricco di analisi e di proposte. Abbiamo rilevato interesse per le piccole e medie imprese che sono l’ossatura storica ed economica di questo paese e ciò ci fanno ben sperare che i temi summenzionati consegnati alle varie forze politiche, trovino nel prossimo Governo adeguato spazio di valutazione per l’interesse generale e per il bene comune.

c.s. Osla

