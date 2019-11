OSLA: “Stabilizzazione sistema bancario, spending review e sviluppo economico siano al centro del dibattito politico”

OSLA ha incontrato le 7 liste che si presenteranno al voto l’8 dicembre per un confronto sui programmi. Il 4 dicembre assemblea con gli associati per la sintesi finale.



“È un confronto importante che abbiamo voluto con i candidati per capire meglio quali sono le proposte sui temi economici e per fare si che argomenti quali stabilizzazione sistema bancario, spending review e sviluppo economico rimangano al centro del dibattito politico”.

Così il Presidente di OSLA Monica Bollini commenta la serie di incontri che l'Associazione ha effettuato mercoledì 20 novembre con i rappresentanti delle 7 liste in gara per le elezioni dell’8 dicembre.

I vertici di OSLA hanno posto ai politici domande precise riguardo ai temi ritenuti prioritari per il futuro della Repubblica: stabilizzazione del sistema bancario, riduzione della spesa pubblica; sviluppo economico e fiscalità; infrastrutture, investimenti, turismo e commercio; riforma del lavoro e degli ammortizzatori sociali.



Dai rappresentanti dei partiti è stata sottolineata l’importanza del confronto tra politica e associazioni datoriali e la volontà di renderlo un metodo di lavoro standard nella prossima legislatura.

Dal punto di vista pratico, sono stati molti gli spunti e i chiarimenti emersi dall’approfondito confronto. Elementi che ora verranno sintetizzati e presentati agli associati in una apposita assemblea il prossimo 4 dicembre. Poi, una volta insediato, verrà chiesto un incontro con il nuovo Governo, per conoscere come intenderà rendere concreti gli indirizzi di politica economica individuati.

“Vorremmo creare insieme agli associati un documento che, oltre a delineare le priorità per rilanciare l'economia sammarinese, individui gli interventi urgenti da effettuare nei primi cento giorni e nel primo anno di legislatura” aggiunge il Direttore Emanuele D’Amelio. Il documento verrà presentato al Governo appena insediato oppure alla lista vincente che avrà il mandato di formare la maggioranza. “Vorremmo che le proposte di OSLA siano condivise da chi si appresta a Governare il Paese in questa difficile congiuntura – conclude il Vice Presidente Adriano Allegretti - in quanto OSLA è il riferimento della Piccola e Media Impresa e dei lavoratori autonomi sammarinesi”.