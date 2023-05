OSLA-USC-USOT Sensibilizzano sulla raccolta dei rifiuti in centro storico e su tutto il territorio sammarinese

OSLA-USC-USOT Sensibilizzano sulla raccolta dei rifiuti in centro storico e su tutto il territorio sammarinese.

OSLA, USC e USOT invitano tutti gli operatori economici del Centro Storico della Capitale a prestare attenzione al rispetto del porta a porta e del calendario previsto per il ritiro dei rifiuti denominato “Eco-calendario”. Purtroppo, le istituzioni stanno segnalando comportamenti poco rispettosi da parte di alcuni operatori che non rispettano gli orari e le modalità di raccolta. Il messaggio è rivolto anche a tutti gli operatori del territorio della Repubblica. Nel caso in cui il tipo di rifiuto o gli orari non coincidano con il servizio di raccolta, si prega di utilizzare le isole di raccolta ecologiche. Se qualcuno non fosse ancora in possesso dei codici per l’attivazione dei cassonetti nelle isole ecologiche, vi informiamo che si possono richiedere all’indirizzo di posta elettronica igeneurbana@aass.sm oppure troverete tutte le informazioni consultando https://www.aass.sm/site/home/ambiente.html Ricordiamo che il corretto smaltimento dei rifiuti è fondamentale per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Inoltre, il rispetto del calendario di raccolta è importante per garantire un servizio efficiente e tempestivo. Vi invitiamo quindi a seguire attentamente le indicazioni fornite dall’ Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e a contribuire attivamente alla salvaguardia del nostro territorio. Grazie per la vostra collaborazione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: