Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi Habitat: Adottata una delibera che proroga di un anno il Piano Pluriennale di Gestione Faunistico–Venatorio del Cinghiale.

L’Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi Habitat comunica che, nella seduta odierna, è stata adottata una delibera che proroga di un anno il Piano Pluriennale di Gestione Faunistico–Venatorio del Cinghiale.

In attuazione dell’istanza d’Arengo recentemente approvata dal Consiglio Grande e Generale, viene inoltre sospesa la caccia al cinghiale con la modalità della braccata.

Il confronto tra le parti è stato caratterizzato da un approccio costruttivo e condiviso. È emersa la volontà comune di approfondire, con il necessario rigore tecnico-scientifico, tutte le modalità gestionali più idonee a garantire la salvaguardia del territorio e la tutela degli equilibri ambientali.

Nei prossimi mesi sarà redatto il nuovo Piano Faunistico–Venatorio, che costituirà lo strumento di riferimento per una gestione sostenibile e rispettosa della fauna selvatica e degli habitat del nostro Paese.

