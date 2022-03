Osservatorio Frontalieri e assegno unico universale figli: il CSIR ha incontrato il Segretario di Stato al Lavoro

Su richiesta dell’Ufficio di Presidenza del CSIR, si è svolto in data 2 marzo scorso un incontro presso la Segreteria al Lavoro della Repubblica di San Marino con una delegazione del CSIR, composta dal neo Presidente Agostino D’Antonio (CSdL) e Giuseppina Morolli (UIL Rimini), e il Segretario di Stato al Lavoro Teodoro Lonfernini. Alla base dell’incontro, vi è stata la prosecuzione del confronto in merito alla costituzione da parte del CSIR dell’Osservatorio sul frontalierato. Da parte del Segretario di Stato è stata espressa la totale condivisione del progetto, facendo presente che la creazione dell’Osservatorio e, di conseguenza, il coinvolgimento del CSIR avranno la dovuta considerazione all’interno del Protocollo di Intesa in materia di frontaliero in corso di negoziazione con il Ministero del lavoro Italiano. Nell’occasione si è parlato anche della problematica interpretativa per quanto riguarda le competenze sammarinesi dell’assegno unico universale per i figli riconosciuto dall’Italia ai lavoratori in base alla cittadinanza, residenza e soggiorno e per cui la CSU ha chiesto nei giorni scorsi un incontro con i responsabili dell’Istituto di Sicurezza Sociale. Anche il Segretario di Stato si farà promotore di tale iniziativa.

c.s. Il Presidente CSIR San Marino, Emilia Romagna, Marche

Agostino D’Antonio