Ottima partenza per IL MILIONE E ALTRE AVVENTURE: ecco gli spettacoli della SECONDA SETTIMANA a Mondaino, Montefiore e Gemmano.

Ottima partenza per Mille e una notti in Valconca- V edizione che ha visto, nel weekend appena trascorso, il pienone per i primi tre episodi dello spettacolo itinerante IL MILIONE E ALTRE AVVENTURE. La trama dei 6 episodi, che si svolgeranno nei 9 Comuni aderenti all’Unione Valconca, è ispirata ad un fatto storico poco noto relativo alla vicenda umana di Marco Polo: dopo 17 anni in Catai nel regno di Kublai Khan, l’occasione di tornare all’amata Venezia viene data ai Polo con una missione: scortare e proteggere la principessa Kokachin fino alla Persia, dove dovrà sposarsi con il re Arghun. In questo lungo viaggio ogni episodio ricostruisce una sosta lungo la navigazione che porta i Polo e la principessa Kokachin in vari luoghi che rappresentano altrettante tappe: Zaiton, Champa, Java, Ceylon, Maabar, Hormuz. Il patto tra Marco Polo e Kokachin è questo: Marco racconterà le sue storie tratte dalla Descrizione del mondo (conosciuta , appunto, come Il Milione), mentre la principessa risponderà narrando, con la complicità delle sue ancelle, un brano del famosissimo testo teatrale dell’epoca Yuan, La storia dell’ala occidentale.

La seconda settimana di questa festosa maratona di spettacoli all’alba e al tramonto riparte Mercoledì 31 luglio alle ore 5,30 a Mondaino, uno dei più caratteristici borghi della Valconca. Piazza Maggiore, la piazza principale di Mondaino, è considerata infatti una delle più belle piazze di Romagna: in uno dei suoi angoli ancora più tipici, affacciati sulla vallata illuminata solo dalla luce dell’alba, debutterà l’Episodio 4- Ceylon e i fatti curiosi del Catai, cui seguirà una colazione offerta dall’amministrazione comunale . La storia di Marco Polo proseguirà Venerdì 2 agosto alle 19.30 con l’Episodio 5 - Maabar e le nozze della principessa Kokachin, ospitato in uno dei luoghi simbolo del rapporto fra Arte e Natura del Comune di Montefiore Conca: il Parco-Museo MISAM, Museo di sculture all’aperto curato dall’Associazione Montemaggiore Arte. A seguire: camminata gratuita in notturna dalle ore 21.00 a cura dell’associazione Malatempora, che da quest’anno integra il progetto con ben 18 camminate gratuite. Domenica 4 agosto ci si ritrova tutti alle 5.30 a Gemmano per occasione irripetibile di vedere (o rivedere..) l’Episodio 1- Zaiton, l’emporio del mondo nella cornice del “balcone dell’Adriatico” , così denominato per le splendide vedute panoramiche sulla Valconca. Visitatori e viandanti si mescoleranno con gli abitanti sempre calorosi di Gemmano, concludendo la visita coi classici bomboloni caldi offerti dall’ammnistrazione. Gli spettacoli, ideati da Città Teatro con il contributo di Unione Valconca e il sostegno di Regione Emilia Romagna, Visit Romagna in collaborazione con Montagna Mia ER, sono tutti a ingresso gratuito e proseguono fino al 1 settembre 2024.

