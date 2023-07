Ottima riuscita della tradizionale Festa d’Estate della SUMS

Nella serata di venerdì 21 luglio si è tenuta la tradizionale Festa d’Estate per i soci SUMS, a distanza di 4 anni dalla precedente edizione sospesa a causa della pandemia. La festa gremita di soci, con i loro famigliari ed amici si è svolta nella pittoresca cornice di Piazza Sant’Agata, con la presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini e dei Segretari di Stato Gian Nicola Berti e Mariella Mularoni. La cena, servita dal catering dello chef Sartini, è stata accompagnata da un intrattenimento musicale e dalla brillante conduzione di Pino Cesetti. Il Presidente SUMS Marino Albani si è dichiarato molto soddisfatto dell’esito della festa, che ha visto la partecipazione di circa 300 persone e registra il pieno ritorno alla normalità nei rapporti sociali dopo la pandemia. L’organizzazione di iniziative da promuovere ai fini della fratellanza e della concordia civica, occasioni di incontro e di frequentazione fra i soci e i familiari, sono sancite nello statuto del sodalizio che da sempre si impegna per dimostrare l’importanza dell’incontro e confronto per una comunità.

Cs - SUMS

