Ottimo andamento della campagna di raccolta fondi #StiamoUnitiMutuamenteSolidali

Ottimo andamento della campagna di raccolta fondi #StiamoUnitiMutuamenteSolidali.

SUMS comunica con piacere che la campagna #StiamoUnitiMutuamenteSolidali che si pone l’obbiettivo di raccogliere fondi a favore dell’Istituto Sicurezza Sociale per l’approvvigionamento di attrezzature, farmaci, dispositivi medici e di protezione, sta avendo un ottimo riscontro. Alle ore 13:00 di oggi 13 marzo erano già presenti sul fondo 58.460,00 Euro, segno della grande partecipazione di aziende e cittadini a favore dell’iniziativa di sostegno alle Autorità Sanitarie e alle Istituzioni Sammarinesi, avviata con il patrocinio della Segreteria Sanità e Sicurezza Sociale, per conto del Governo della Repubblica. Come si è già avuto modo di affermare, l’importo raccolto versato a favore dell’Istituto Sicurezza Sociale che sta affrontando ingenti spese per combattere l’emergenza legata alla diffusione, ormai mondiale, del virus COVID-19. Il riscontro dei sammarinesi e di tutte le persone sensibili e solidali è stato molto positivo e riscontriamo che, oltre ai 30.000,00 Euro inizialmente versati da SUMS, è stata effettuata una cospicua donazione da parte di una azienda sammarinese e una anche da SUMS Femminile. Ma sono i singoli versamenti che stanno facendo crescere l’importo totale, cifre magari contenute ma in questo momento importantissime per supportare il grande sforzo che il nostro Istituto Sicurezza Sociale sta compiendo. E’ per questo che invitiamo di nuovo tutti a partecipare alla sottoscrizione e ricordiamo che le donazioni potranno essere effettuate effettuando un bonifico sul conto corrente, intestato a SUMS presso Cassa di Risparmio, con IBAN SM34U0606709808000080101601 con causale “Emergenza Coronavirus” SUMS, ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare attivamente con le loro donazioni in questo momento di grande necessità.

Ufficio Stampa SUMS



I più letti della settimana: