Otto salariati AASLP hanno superato l’esame per il passaggio di qualifica

Dieci salariati AASLP dei settori Viabilità Bonifiche e Verde Pubblico, del settore Edilizia e del Tecnologico oltre che dell’UGRAA hanno sostenuto con successo gli esami per il passaggio di qualifica, esami che hanno riconosciuto quattro “Operai qualificati” e quattro “Operai specializzati” mentre due dipendenti non hanno superato l’esame.

Hanno affrontato prove di idoneità di tipo pratico, i candidati sono stati sottoposti a prove relative alla qualifica richiesta. Le prove variano a seconda del profilo professionale del salariato, nel caso del verde pubblico possono fare riferimento, ad esempio, alla messa a dimora di essenze dimostrando la conoscenza delle tecniche, per gli idraulici si tratta di tracciare scarichi e linee di adduzione, per la segnaletica si fa riferimento alla disposizione della segnaletica di cantiere.

La commissione esaminatrice è composta da tecnici esterni all’AASLP con competenze specifiche idonee per valutare i candidati nelle specifiche aree.

Corsi per il passaggio di qualifica non si tenevano dal 2018, l’impegno per la formazione proseguirà con i corsi, attesi da anni, per aspiranti “Caposquadra”, 16 lezioni teoriche (mansionario, matematica, leggi in materia di sicurezza, geometria, disposizioni di sicurezza sui cantieri, procedure amministrative e contratto di lavoro) che partiranno a gennaio, alle quali farà seguito, in aprile, un esame con commissione, in ottemperanza al testo unico sui salariati. Considerata poi la specifica area di lavoro di ogni Caposquadra, tecnici competenti in materia svolgeranno la parte speciale ovvero delle materie professionali specifiche (edilizia, idraulica, asfalti, verde pubblico). La frequenza del corso sarà necessaria per poi sostenere l'esame e, se superata la prova teorica, si avrà accesso alla categoria 5°A. Gli ultimi esami per Caposquadra risalgono al 2013.

Ing. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “Ritengo estremamente importante formare le nostre maestranze affinché possano dedicarsi a mansioni specifiche migliorando il loro lavoro e le opere che realizzano per la collettività. Credo nella crescita, nella formazione e nella specializzazione ed è per questo che ho scelto di tornare ad organizzare dopo tanti anni questi tipi di corsi. I salariati AASLP sono operai molto competenti che è interesse della stessa AASLP valorizzare”.



