Ottobre Rosa 2025: un mese di eventi solidali per l'ASDOS.

Giorgia Boutique è lieta di annunciare il calendario completo del suo "Ottobre Rosa", quale Partner Ufficiale della Campagna Ottobre Rosa 2025 della Repubblica di San Marino. L'iniziativa, realizzata con il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e in collaborazione con l'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS), è interamente dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno e, in particolare, alla raccolta fondi a sostegno dell'Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno (ASDOS).

Sposando l'impegno costante delle istituzioni sammarinesi e dell'ASDOS, Giorgia Boutique ha organizzato un ricco palinsesto di eventi per coinvolgere la cittadinanza su più fronti: dal wellness al fashion, dal food al gaming, con un unico scopo: finanziare i progetti sociali dell'Associazione. Il ricavato di ogni evento sarà devoluto all'ASDOS.

Ecco il programma completo delle iniziative:

Venerdì 10 Ottobre – APERICENA con Chef Carla Casali (Dalle 19:30, Terrazza Giorgia Boutique). L'evento ha un costo di €30 a persona (bevande incluse – con il contributo della Cantina San Marino). L'intero ricavato della serata sarà devoluto all'ASDOS.

Martedì 14 Ottobre – YOGA IN ROSA (Dalle 18:30, Terrazza Giorgia Boutique). La lezione, tenuta dall'insegnante Sara Galassi, ha un costo di €15. Il ricavato sarà devoluto interamente al progetto sociale con l'ASDOS.

Sabato 18 Ottobre – TORNEO DI GOLF Giorgia Boutique Cup (Ore 14:30, Campo Ca’ Rigo). La raccolta fondi sarà effettuata in occasione dell'evento e devoluta alla campagna di prevenzione promossa dall'ASDOS.

Lunedì 20 Ottobre – GIORNATA MODA & BELLEZZA (Dalle 10:00, Giorgia Boutique). Verrà presentata in anteprima la nuova Collezione Autunno-Inverno DEHA. Una percentuale degli incassi della giornata sarà devoluta all'ASDOS. In collaborazione con Omeofarma, la giornata include trattamenti di bellezza Darphin e una conferenza gratuita alle 18:30 con la Dott.ssa Simona Casadei, Medico Oncologo Nutrizionista.

Domenica 26 Ottobre – TORNEO AMATORIALE DI BRISCOLA (Ore 15:00, Terrazza Giorgia Boutique). Il costo di iscrizione è di €10 a persona. L'intero ricavato sarà devoluto all'ASDOS. Martedì 28 Ottobre – CONSAPEVOLEZZA CORPOREA AL FEMMINILE (Ore 19:00, Terrazza Giorgia Boutique). L'incontro, incentrato sul potenziamento del pavimento pelvico e l'elasticità della colonna vertebrale, ha un costo di ingresso di €15. Il ricavato della serata sarà devoluto all'ASDOS.

La partecipazione di Giorgia Boutique alla campagna Ottobre Rosa non si limita alla raccolta fondi, ma si estende alla diffusione di un messaggio cruciale: l'importanza della prevenzione. Il programma sottolinea come moda e benessere possano essere veicoli attivi di un messaggio di salute e cura di sé. "L'Ottobre Rosa non è solo un mese, è un impegno costante a sostenere chi lotta e a promuovere la cultura della prevenzione. Siamo orgogliosi di essere un Partner Ufficiale di questa campagna, garantendo che l'intera comunità possa contribuire, attraverso il divertimento e la solidarietà, a finanziare direttamente le attività vitali dell'ASDOS," commenta Francesca Barbieri, responsabile del progetto per Giorgia Boutique. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a dimostrare la vicinanza della Repubblica di San Marino alle donne operate al seno. Per prenotazioni e maggiori dettagli sugli eventi, si prega di fare riferimento ai contatti indicati sulle locandine ufficiali di Giorgia Boutique (Via 5 febbraio, 80 – Fiorina) tel. 3387837343 (Francesca) 3357342405 (Alessandro).

C.s. - Giorgia Boutique

