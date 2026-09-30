Ottobre Rosa 2026: insieme per la prevenzione del tumore al seno Un mese di appuntamenti che abbracciano diagnosi precoce, percorsi senologici e innovazione, con il sostegno di istituzioni e realtà del territorio, uniti nel ricordo di Mariella Mularoni

Ottobre Rosa 2026: insieme per la prevenzione del tumore al seno.

Ottobre torna a colorarsi di rosa anche a San Marino, con un mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, alla diagnosi precoce e alla diffusione di una maggiore consapevolezza sulla salute della mammella. Un impegno che accompagna l’attività clinica e sanitaria dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e che coinvolge istituzioni, professionisti, associazioni di volontariato, sostenitori e cittadini attraverso un ampio programma di appuntamenti. Tutte le iniziative dell’Ottobre Rosa 2026 sono dedicate quest’anno in ricordo di Mariella Mularoni, che nel suo ruolo di Segretario di Stato per la Sanità aveva accompagnato e sostenuto le precedenti campagne. Un ricordo che lega idealmente le attività di sensibilizzazione di questo mese all’attenzione da lei dedicata, con forza e passione, ai temi della prevenzione e della salute. Il programma dell’edizione 2026 è stato presentato quest’oggi in conferenza stampa alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità, del Direttore Generale ISS, dei professionisti impegnati nell’attività di prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno, dei rappresentanti delle associazioni di volontariato e degli enti, associazioni e aziende partner e sostenitori delle varie iniziative. Il tumore della mammella continua a rappresentare una delle patologie oncologiche di maggiore rilievo nella popolazione femminile e la diagnosi nelle fasi iniziali consente di intervenire tempestivamente, con percorsi terapeutici sempre più mirati. A San Marino lo screening mammografico, attivo dal 1993, ha registrato nel 2025 l’esecuzione di 5.936 esami su 7.794 assistiti, con un’adesione del 76,16%. Dei 52 tumori mammari diagnosticati nella popolazione femminile, 41 sono stati individuati nell’ambito dello screening. Considerando anche gli esami effettuati al di fuori delle fasce previste dal programma di screening, nel corso dell’anno sono state eseguite complessivamente 6.131 mammografie. Nel corso del 2025 sono stati inoltre eseguiti 67 interventi in ambito senologico, di cui 46 per carcinomi e 21 per tumori benigni. In oltre il 60% dei casi si è potuto procedere con chirurgia conservativa, mentre la ricostruzione immediata ha riguardato quasi l’80% delle mastectomie eseguite. Accanto allo screening, prosegue il consolidamento del percorso dedicato alla patologia mammaria. Il Comitato Esecutivo ha deliberato l’istituzione della Breast Unit, mentre è in fase di definizione il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale del Tumore della Mammella, destinato a organizzare in maniera strutturata le diverse fasi, dalla prevenzione al follow-up, per le persone con diagnosi di carcinoma mammario. La costituzione della Breast Unit si inserisce in un percorso già avviato dall’ISS per rafforzare la multidisciplinarietà e aumentare l’autonomia del sistema sammarinese nella diagnosi e nel trattamento della patologia senologica. A questo percorso si affiancano nuovi investimenti tecnologici. L’introduzione del Mammotome donato dall’Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno per le procedure bioptiche della mammella e l’impiego del verde di indocianina per l’individuazione del linfonodo sentinella ampliano le prestazioni che possono essere effettuate direttamente a San Marino, riducendo la necessità di ricorrere, per alcune fasi diagnostiche e terapeutiche, a strutture fuori territorio. Un ulteriore sviluppo riguarderà la raccolta e la valutazione dei dati attraverso DataBreast, software gestionale dedicato alla Breast Unit che consentirà di monitorare in maniera strutturata l’attività e gli indicatori del percorso senologico e di confrontarli con quelli adottati dalle strutture certificate. Il sistema sarà acquisito grazie al contributo dell’Associazione Oncologica Sammarinese. Per tutto il mese di ottobre, le Tre Torri saranno illuminate di rosa, come segno visibile dell’adesione di San Marino alla campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. Il programma proseguirà poi con numerosi momenti di informazione, partecipazione e sensibilizzazione. Tra gli appuntamenti principali figurano, il 7 ottobre a Palazzo SUMS, l’inaugurazione della mostra del concorso d’arte “Ottobre Rosa”, che ha visto come opera vincitrice “Con Cura” di Michela Pozzi; il 16 ottobre alle 14:00, nella Sala Il Monte dell’ISS, la conferenza pubblica “Dopo il tumore, la donna”, dedicata a fertilità, menopausa, sessualità e salute ginecologica nel percorso oncologico; il 17 ottobre alle 14:30 la tradizionale Passeggiata Rosa, con partenza dal parcheggio di Giorgia Boutique; e il 20 ottobre all’Ospedale di Stato le lezioni di Yoga del benessere per pazienti oncologici. A questi si aggiungono numerose altre attività promosse nel corso del mese. Il programma completo sarà allegato al comunicato ed è consultabile sul sito dell’ISS. Un contributo centrale arriva ancora una volta dalle associazioni di volontariato, che affiancano alle attività di informazione e sostegno alle pazienti anche iniziative proprie e raccolte fondi destinate a progetti concreti. L’Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno – ASDOS, dopo la donazione della strumentazione per la stereotassi mammografica, contribuirà all’acquisizione di un nuovo software per la Radiologia, destinato all’analisi e alla gestione delle immagini mammografiche. La raccolta per questo progetto era già stata avviata con le iniziative dell’Ottobre Rosa 2025. L’Associazione Oncologica Sammarinese – AOS sosterrà invece l’acquisizione di DataBreast per la Breast Unit. Accanto al contributo delle associazioni, le iniziative dell’Ottobre Rosa 2026 ricevono anche il sostegno di MARLÙ e Giorgia Boutique, mentre il Soroptimist Club della Repubblica di San Marino partecipa ad alcuni degli appuntamenti in programma. La collaborazione tra ISS, associazioni e le realtà del territorio permette così di affiancare alla sensibilizzazione un sostegno concreto ai percorsi di diagnosi e cura, contribuendo alla disponibilità di nuove tecnologie e strumenti per i professionisti e per le pazienti. A sostenere le diverse iniziative dell’Ottobre Rosa 2026 sono anche MARLÙ e Giorgia Boutique, che affiancano il programma attraverso attività di sensibilizzazione, partecipazione e sostegno ai progetti collegati alla prevenzione del tumore al seno. A queste si aggiunge il coinvolgimento del Soroptimist Club della Repubblica di San Marino, presente in alcune delle iniziative in programma.

“Ogni anno Ottobre Rosa ci ricorda quanto la prevenzione possa fare la differenza nella vita delle persone - afferma Marta Fabbri, Marketing & Communication Director MARLÙ -. Per la nostra azienda è fondamentale essere al fianco di iniziative che parlano alle persone e contribuiscono a costruire una cultura sempre più forte della prevenzione. Attraverso questo progetto abbiamo voluto dare il nostro contributo mettendo la nostra creatività al servizio di una causa importante, affinché il messaggio della prevenzione raggiunga sempre più persone. Siamo orgogliosi che il logo ideato per questa edizione possa diventare un simbolo destinato ad accompagnare nel tempo tutte le attività di Ottobre Rosa nella Repubblica di San Marino: un piccolo segno che racchiude un grande impegno in cui crediamo profondamente”.

“Essere al fianco dell’Ottobre Rosa per il secondo anno significa dare continuità a un percorso nel quale crediamo molto – afferma Francesca Barbieri di Giorgia Boutique e Presidente del Soroptimist Club della Repubblica di San Marino –. Attraverso Giorgia Boutique abbiamo voluto nuovamente coinvolgere persone e realtà del territorio in appuntamenti capaci di unire sensibilizzazione e raccolta fondi, con l’obiettivo di lasciare anche un contributo concreto alla prevenzione senologica. Quest’anno a questo impegno si affianca quello del Soroptimist Club, che sostiene alcune delle attività in programma. Esperienze diverse, accomunate dalla volontà di mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione e di essere vicini alle donne lungo il loro percorso”.

L’ampio programma di ottobre affianca così il lavoro di prevenzione, diagnosi e presa in carico che l’ISS porta avanti durante tutto l’anno, mettendo in relazione attività sanitaria, informazione e partecipazione della comunità.

“La prevenzione è uno degli strumenti più importanti che un sistema sanitario pubblico può mettere a disposizione della propria comunità – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale - Massimo Andrea Ugolini –. I dati dello screening confermano il valore della partecipazione e ci indicano la strada da continuare a seguire: informare, favorire l’accesso ai controlli e rafforzare percorsi di diagnosi e cura sempre più coordinati. L’Ottobre Rosa riesce inoltre a coinvolgere l’intera comunità attorno a questo obiettivo, grazie all’impegno dell’ISS, delle associazioni e delle tante realtà che scelgono di dare il proprio contributo. Quest’anno tutto questo assume anche un significato particolare nel ricordo di Mariella Mularoni, alla quale sono dedicate le iniziative del mese”.

“Dietro i numeri dello screening ci sono donne che hanno scelto di prendersi cura della propria salute e professionisti che ogni giorno lavorano per accompagnarle – afferma il Direttore Generale ISS Claudio Vagnini –. Il rafforzamento della Breast Unit, le nuove tecnologie e il prossimo PDTA hanno un obiettivo molto concreto: rendere il percorso sempre più coordinato, dalla prevenzione alla diagnosi, dalla cura al follow-up, e offrire sul nostro territorio un numero crescente di risposte. In questo lavoro il sostegno delle associazioni è prezioso, non soltanto per la vicinanza alle pazienti e alle famiglie, ma anche per il contributo concreto che consente di mettere nuovi strumenti a disposizione dei professionisti. È questo intreccio tra competenza, partecipazione e attenzione alle persone che vogliamo continuare a rafforzare”.

Programma completo dell’Ottobre Rosa 2026 sul sito ISS: consulta la pagina dedicata

c.s.

Segreteria di Stato Sanità

ISS



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