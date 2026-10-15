Ottobre Rosa 2026: tre appuntamenti dedicati a salute, partecipazione e benessere Il 16 ottobre la conferenza “Dopo il tumore, la donna”, il 17 la Camminata Rosa e dal 20 ottobre il nuovo ciclo di yoga per pazienti oncologici. Proseguono anche le altre iniziative del programma.

Ottobre Rosa 2026: tre appuntamenti dedicati a salute, partecipazione e benessere.

Prosegue il calendario dell’Ottobre Rosa 2026, con tre appuntamenti in programma nei prossimi giorni dedicati all’informazione, alla partecipazione e al benessere delle persone che affrontano o hanno affrontato una patologia oncologica. Le iniziative si inseriscono nel programma promosso durante tutto il mese dall’Istituto per la Sicurezza Sociale insieme alle associazioni e alle realtà del territorio coinvolte nella campagna, con il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e quest’anno dedicata in ricordo di Mariella Mularoni. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 16 ottobre alle ore 15:00, nella Sala “Il Monte” dell’Ospedale di Stato, con la conferenza “Dopo il tumore, la donna – Fertilità, menopausa, sessualità e salute ginecologica nel percorso oncologico”. L’incontro affronterà alcuni aspetti che possono accompagnare la vita delle donne durante e dopo le cure oncologiche, mettendo a confronto competenze in ambito oncologico, ginecologico e psicologico. Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione della Direttrice della UOC Onco-ematologia ISS, Anna Maria Bugli, interverranno Angela Toss, professoressa associata di Oncologia Medica dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Giovanni Grandi, professore associato di Ginecologia e Ostetricia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, e Anna Nicolosi, psicologa e psicoterapeuta dell’Associazione Oncologica Sammarinese. La conferenza è organizzata in collaborazione con AOS. Il giorno successivo, sabato 17 ottobre alle ore 14:30, torna la Camminata Rosa aperta alla cittadinanza e promossa dall’Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno – ASDOS. Il ritrovo è previsto presso il piazzale di Giorgia Boutique a Fiorina, per un percorso di circa 4 chilometri. Al termine della passeggiata è prevista una merenda offerta da ASDOS. Da martedì 20 ottobre prenderà inoltre il via “Yoga per il benessere”, il nuovo ciclo di lezioni dedicato ai pazienti oncologici e organizzato dall’Associazione Oncologica Sammarinese. Gli incontri, a partecipazione gratuita, si terranno fino al 10 dicembre, ogni martedì e giovedì dalle 11:00 alle 12:00, nella Sala “La Cicogna” dell’Ospedale di Stato. Le lezioni saranno condotte da Davide Telesca. Per informazioni e iscrizioni sono disponibili i numeri 0549 963132 e 366 845 2922. I tre appuntamenti fanno parte di un calendario più ampio che accompagna l’intero mese di ottobre. Tra le attività già avviate rientra la mostra “Anima e Corpo” a Palazzo SUMS, aperta tutti i giorni fino al 15 novembre dalle 9 alle 17. Per tutto il mese prosegue inoltre l’illuminazione in rosa delle Tre Torri, insieme alle altre attività di informazione, sensibilizzazione e sostegno promosse dalle associazioni e grazie al supporto delle realtà coinvolte nella campagna. Il programma completo dell’Ottobre Rosa 2026 è disponibile sul sito ISS: www.iss.sm.

c.s. ISS

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