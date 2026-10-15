Ottobre Rosa 2026: tre appuntamenti dedicati a salute, partecipazione e benessere
Il 16 ottobre la conferenza “Dopo il tumore, la donna”, il 17 la Camminata Rosa e dal 20 ottobre il nuovo ciclo di yoga per pazienti oncologici. Proseguono anche le altre iniziative del programma.
Prosegue il calendario dell’Ottobre Rosa 2026, con tre appuntamenti in programma nei prossimi giorni dedicati all’informazione, alla partecipazione e al benessere delle persone che affrontano o hanno affrontato una patologia oncologica. Le iniziative si inseriscono nel programma promosso durante tutto il mese dall’Istituto per la Sicurezza Sociale insieme alle associazioni e alle realtà del territorio coinvolte nella campagna, con il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e quest’anno dedicata in ricordo di Mariella Mularoni. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 16 ottobre alle ore 15:00, nella Sala “Il Monte” dell’Ospedale di Stato, con la conferenza “Dopo il tumore, la donna – Fertilità, menopausa, sessualità e salute ginecologica nel percorso oncologico”. L’incontro affronterà alcuni aspetti che possono accompagnare la vita delle donne durante e dopo le cure oncologiche, mettendo a confronto competenze in ambito oncologico, ginecologico e psicologico. Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione della Direttrice della UOC Onco-ematologia ISS, Anna Maria Bugli, interverranno Angela Toss, professoressa associata di Oncologia Medica dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Giovanni Grandi, professore associato di Ginecologia e Ostetricia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, e Anna Nicolosi, psicologa e psicoterapeuta dell’Associazione Oncologica Sammarinese. La conferenza è organizzata in collaborazione con AOS. Il giorno successivo, sabato 17 ottobre alle ore 14:30, torna la Camminata Rosa aperta alla cittadinanza e promossa dall’Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno – ASDOS. Il ritrovo è previsto presso il piazzale di Giorgia Boutique a Fiorina, per un percorso di circa 4 chilometri. Al termine della passeggiata è prevista una merenda offerta da ASDOS. Da martedì 20 ottobre prenderà inoltre il via “Yoga per il benessere”, il nuovo ciclo di lezioni dedicato ai pazienti oncologici e organizzato dall’Associazione Oncologica Sammarinese. Gli incontri, a partecipazione gratuita, si terranno fino al 10 dicembre, ogni martedì e giovedì dalle 11:00 alle 12:00, nella Sala “La Cicogna” dell’Ospedale di Stato. Le lezioni saranno condotte da Davide Telesca. Per informazioni e iscrizioni sono disponibili i numeri 0549 963132 e 366 845 2922. I tre appuntamenti fanno parte di un calendario più ampio che accompagna l’intero mese di ottobre. Tra le attività già avviate rientra la mostra “Anima e Corpo” a Palazzo SUMS, aperta tutti i giorni fino al 15 novembre dalle 9 alle 17. Per tutto il mese prosegue inoltre l’illuminazione in rosa delle Tre Torri, insieme alle altre attività di informazione, sensibilizzazione e sostegno promosse dalle associazioni e grazie al supporto delle realtà coinvolte nella campagna. Il programma completo dell’Ottobre Rosa 2026 è disponibile sul sito ISS: www.iss.sm.
c.s. ISS
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