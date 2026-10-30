Ottobre Rosa 2026: un Parco della Prevenzione in ricordo di Mariella Mularoni

Le iniziative dell’Ottobre Rosa 2026 lasciano a San Marino un progetto destinato a proseguire nel tempo nel ricordo di Mariella Mularoni. In occasione della conferenza stampa conclusiva del programma dedicato alla prevenzione del tumore al seno, è stata annunciata la volontà di valorizzare l’area verde situata dietro l’Ospedale di Stato e di dedicarla alla sua memoria. Lo spazio assumerà la denominazione di “Parco della Prevenzione – in ricordo di Mariella Mularoni”, con l’obiettivo di renderlo maggiormente fruibile da pazienti, familiari, operatori e cittadini. Un luogo dedicato alla memoria, quindi, ma allo stesso tempo pensato per essere vissuto e per mantenere nel tempo un legame concreto con i temi della prevenzione e della promozione della salute. A comunicarlo questa mattina in conferenza stampa, il Segretario di Stato per la Sanità Massimo Andrea Ugolini unitamente al Direttore Generale ISS Claudio Vagnini. L’ottobre rosa 2026 è stato caratterizzato da numerose iniziative per ricordare l’importanza della prevenzione del tumore al seno. Come di consueto le Tre Torri sono state illuminate di rosa e si sono susseguiti diversi appuntamenti, dalla mostra “Anima e Corpo – Le trasformazioni, i segni, le diverse dimensioni della bellezza femminile” a Palazzo SUMS (e aperta fino al 15 novembre), nata dal concorso d’arte Ottobre Rosa e dedicata, ai temi del corpo, della trasformazione, della cura e della prevenzione. L’opera vincitrice, al termine dell’esposizione, sarà collocata all’interno dell’Ospedale di Stato, entrando così a far parte stabilmente degli spazi dell’ISS. Il programma ha inoltre proposto la conferenza pubblica “Dopo il tumore, la donna”, dedicata a fertilità, menopausa, sessualità e salute ginecologica durante e dopo il percorso oncologico; la tradizionale Camminata Rosa, promossa da ASDOS e aperta alla cittadinanza; l’avvio della nuova edizione dello “Yoga per il benessere”, il ciclo di incontri rivolto ai pazienti oncologici e organizzato dall’AOS fino a dicembre. La campagna di sensibilizzazione ha raggiunto direttamente anche le abitazioni della Repubblica attraverso una cartolina dedicata alla prevenzione del tumore al seno, inviata nell’ambito delle iniziative a inizio mese. Alle attività di informazione e partecipazione si sono affiancati interventi concreti a sostegno dei percorsi senologici. Tra questi, la consegna alla Breast Unit dell’ISS del software gestionale DataBreast, donato dall’Associazione Oncologica Sammarinese per supportare l’équipe multidisciplinare nella raccolta e nell’analisi strutturata dei dati relativi al percorso delle pazienti, dalla diagnosi al trattamento e al follow-up e poi l’opuscolo informativo sulla prevenzione del tumore al seno, in distribuzione nelle farmacie ISS assieme all’Associazione Sammarinese Farmacisti. A queste attività si sono aggiunte quelle organizzate dagli sponsor e partner, quali gli Istituti Culturali, il Soroptimist Club San Marino, Giorgia Boutique e Marlù che hanno promosso, collaborato e organizzato eventi e momenti dedicati alle varie iniziative. “Dedicare a Mariella Mularoni questo spazio significa dare continuità a un impegno che ha caratterizzato la sua azione istituzionale: rendere la prevenzione parte concreta della vita della comunità – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità Massimo Andrea Ugolini –. Il Parco della Prevenzione nasce con l’idea di unire memoria, salute e fruibilità, trasformando un’area vicina all’Ospedale in un luogo aperto alle persone e capace di mantenere viva l’attenzione sulla promozione della salute. Svilupperemo il progetto con le necessarie verifiche tecniche ed economiche, affinché possa diventare uno spazio utile e duraturo per cittadini, pazienti, famiglie e operatori.” “Un ospedale è fatto di cure e competenze, ma anche di luoghi capaci di accogliere le persone – afferma il Direttore Generale ISS Claudio Vagnini –. Restituire valore all’area verde dietro l’Ospedale significa pensare anche alla dimensione umana della cura, offrendo a pazienti, familiari e professionisti uno spazio da vivere. Dedicarlo a Mariella permette inoltre di trasformare il suo ricordo in qualcosa di concreto e vicino alle persone. La prevenzione non appartiene soltanto agli ambulatori e agli esami: è una cultura che si costruisce ogni giorno, attraverso informazione, consapevolezza, relazioni e attenzione ai bisogni di ciascuno.”

C.s. - Iss - Segreteria di Stato per la Sanità







