Ottobre Rosa, AOS: donate alla chirurgia senologica dell'Iss le Drain Bags.

Presentate durante la serata dell’8 ottobre scorso, sono state donate alla Chirurgia senologica dell’ISS le prime 100 borse porta drenaggio per le pazienti affette da cancro mammario. Verranno fornite dall’Associazione Oncologica Sammarinese a tutte le pazienti operate al seno, in modo da poter trasportare più agevolmente il drenaggio, un piccolo gesto che migliora il comfort delle donne nella ripresa delle normali attività quotidiane. “Si tratta di un’idea semplice, nata dall’attenzione continua rivolta alle persone che devono affrontare un percorso terapeutico complicato e difficile – dichiara Maria Grazia Angeli, presidente dell’AOS –. Con un occhio rivolto anche all’ambiente essendo costituite da materiale plastic-free ed eco friendly”. “Un piccolo gesto di rispetto per le nostre donne, in linea con il percorso di umanizzazione delle cure che tempo la Chirurgia Senologica ha intrapreso – afferma il dott. Leonardo De Meo, Responsabile del Modulo Funzionale di Chirurgia Senologica dell’ISS –. La nostra attività professionale è sempre di più chirurgia sì corretta con le attività che l’Associazione Oncologica Sammarinese riesce a fornire. Il risultato è che le attività integrano ed arricchiscono l’offerta di buona sanità che la popolazione deve ricevere”. “Siamo consapevoli di quanto siano importanti le associazioni di volontariato, soprattutto per i pazienti oncologici che necessitano di assistenza da parte di un team di professionisti – conclude il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie dell’ISS Alessandro Bertolini –. Le associazioni di volontariato sono parte integrante del team ed è significativo che le pazienti senologiche siano ‘coccolate’ con un dono di questo tipo, un messaggio che, ancora di più durante l’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e lotta contro il tumore al seno, dimostra attenzione verso quei momenti di discomfort a volte erroneamente considerati banali”. L’AOS coglie l’occasione per ringraziare la ditta Innovares per la donazione di creme per la protezione della cute e delle cicatrici che costituiscono anche parte del kit contenuto nelle “Drain Bags” a cui si aggiungono anche un ventaglio e degli opuscoli informativi.

c.s. Associazione Oncologica Sammarinese

