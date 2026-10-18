Ottobre Rosa: straordinaria partecipazione alla passeggiata della solidarietà e della prevenzione

Una partecipazione straordinaria, un’atmosfera di grande entusiasmo e, soprattutto, un forte sentimento di condivisione e solidarietà hanno caratterizzato la passeggiata di Ottobre Rosa, svoltasi oggi lungo il suggestivo percorso della vecchia ferrovia. L’iniziativa, organizzata da ASDOS, Giorgia Boutique e Soroptimist International Club della Repubblica di San Marino, con il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Santià e in collaborazione con l'Istituto Sicurezza Sociale, ha richiamato tantissime persone, unite dal desiderio di trascorrere un pomeriggio insieme e, soprattutto, di sostenere un messaggio fondamentale: l’importanza della prevenzione del tumore al seno. A rendere ancora più significativa la giornata è stata la graditissima partecipazione degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, S.E. Gerardo Giovagnoli e S.E. William Casali, che hanno preso parte alla passeggiata condividendo il percorso con i numerosi partecipanti. Un’autorevole presenza che ha rappresentato un importante segno di attenzione e vicinanza delle massime istituzioni della Repubblica verso la sensibilizzazione, la salute e la prevenzione. Ha partecipato all’iniziativa anche il Capitano di Castello di Domagnano, Roberta Cecchini, contribuendo a sottolineare il valore di una giornata capace di coinvolgere istituzioni, associazioni e cittadini attorno a un obiettivo comune. “Insieme in cammino – Piccoli passi, grandi traguardi” è stato il messaggio che ha accompagnato la passeggiata, racchiudendo perfettamente lo spirito dell’iniziativa: perché anche un piccolo gesto, quando viene condiviso, può trasformarsi in qualcosa di grande. L’avvio della camminata è stato preceduto dagli interventi di Mara Valentini (Presidente ASDOS), Francesca Barbieri (titolare di Giorgia Boutique) e Antonio Battistini (primario della Radiologia dell’Ospedale di Stato), che hanno sottolineato con forza l’importanza cruciale della prevenzione e della diagnosi precoce. La numerosa e sentita partecipazione ha dimostrato ancora una volta quanto la comunità sammarinese sappia rispondere con generosità e sensibilità quando viene chiamata a sostenere iniziative che mettono al centro la salute, la solidarietà e il benessere delle persone. Al termine della passeggiata, il pomeriggio è proseguito con un piacevole momento conviviale e con la presentazione del libro “Maledetto Garbino” di Paola De Santis. L’autrice, accompagnata dalla giornalista Manuela de Roberto, ha condiviso con il numeroso pubblico la propria opera, offrendo un’ulteriore occasione di incontro, dialogo e partecipazione culturale, e ha devoluto parte del ricavato della vendita dei volumi all'ASDOS. La passeggiata rappresenta uno degli appuntamenti del ricco calendario di Ottobre Rosa, promosso grazie alla collaborazione tra ASDOS, Giorgia Boutique e Soroptimist International Club della Repubblica di San Marino, con l’obiettivo di diffondere una sempre maggiore cultura della prevenzione attraverso momenti di informazione, incontro e partecipazione. Le iniziative sono inoltre accomunate da un importante obiettivo solidale: contribuire all’acquisto di un software basato sull’intelligenza artificiale a supporto della diagnosi precoce del tumore al seno, destinato all’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino. Un progetto concreto, che guarda al futuro della prevenzione e che dimostra come la collaborazione e l’impegno collettivo possano trasformarsi in un contributo prezioso per l’intera comunità. Un sentito ringraziamento va agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, alle autorità intervenute, ai medici della radiologia dell'Ospedale di Stato, a tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione e, soprattutto, alle tantissime persone che hanno scelto di esserci. Perché oggi non si è semplicemente camminato insieme: si è condiviso un messaggio di speranza, consapevolezza e attenzione alla vita.



c.s. congiunto ASDOS – Soroptimist International Club della Repubblica di San Marino – Giorgia Boutique









