Ottobre Rosa: tutto esaurito alla Terrazza Giorgia per il primo appuntamento dedicato allo yoga Grande partecipazione all’apertura della campagna di sensibilizzazione promossa da Giorgia Boutique, Soroptimist International Club di San Marino e ASDOS

Ottobre Rosa: tutto esaurito alla Terrazza Giorgia per il primo appuntamento dedicato allo yoga.

Si è aperta ieri sera, con una partecipazione da tutto esaurito, la campagna di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno promossa da Giorgia Boutique in collaborazione con il Soroptimist International Club di San Marino e ASDOS, Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno. Il primo appuntamento, ospitato sulla Terrazza Giorgia a Domagnano, è stato dedicato alla pratica di yoga, condotta dall’insegnante Sara Galassi. Una serata che ha unito attenzione al proprio benessere e solidarietà, inaugurando il calendario di iniziative dell’Ottobre Rosa. La grande affluenza rappresenta un segnale incoraggiante per gli organizzatori e testimonia l’interesse della comunità verso il percorso di sensibilizzazione avviato sul territorio, sostenuto anche dall’appoggio delle istituzioni. Una risposta che dà forza all’impegno condiviso di mantenere viva l’attenzione sulla prevenzione e coinvolgere un numero sempre maggiore di persone. Accanto alla sensibilizzazione, le iniziative sostengono la raccolta fondi di ASDOS finalizzata all’acquisto di un software di intelligenza artificiale a supporto della diagnosi precoce del tumore al seno, da donare all’Ospedale di Stato di San Marino. Gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento a Sara Galassi e a tutte le persone che hanno partecipato, contribuendo al successo di questo primo incontro. Il programma proseguirà con altri quattro appuntamenti: il 13 ottobre con la sfilata di moda, il 15 ottobre con l’incontro di consapevolezza corporea, il 17 ottobre con la passeggiata lungo la vecchia ferrovia e la presentazione del libro “Maledetto Garbino” di Paola De Santis e il 29 ottobre con il torneo di briscola. Occasioni diverse, unite da un obiettivo comune: coinvolgere la comunità e trasformare la partecipazione in un aiuto concreto per la salute delle donne.





c.s. Soroptimist Club San Marino

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