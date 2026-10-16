Ottobre Rosa: un viaggio alla scoperta del proprio corpo, tra consapevolezza, respiro ed energia

Ottobre Rosa: un viaggio alla scoperta del proprio corpo, tra consapevolezza, respiro ed energia.

Grande apprezzamento per il corso di consapevolezza corporea condotto da Serena Cuccaro sulla Terrazza Giorgia Boutique. Prosegue con entusiasmo il calendario delle iniziative di Ottobre Rosa. Un’atmosfera piacevole, coinvolgente e ricca di energia ha caratterizzato la serata di giovedì 15 ottobre, quando la Terrazza Giorgia Boutique ha ospitato il corso di consapevolezza corporea condotto da Serena Cuccaro, nell’ambito delle iniziative di Ottobre Rosa. Un’esperienza particolare, il cui significato va ben oltre la definizione stessa di “consapevolezza corporea”: un percorso alla scoperta di sé, attraverso il respiro, l’ascolto e la percezione del proprio corpo. Guidate con sensibilità e professionalità da Serena Cuccaro, le partecipanti hanno sperimentato esercizi di respirazione e ascolto corporeo, imparando a riconoscere le zone di maggiore tensione, a percepire le sensazioni fisiche e a prendere maggiore coscienza dell’energia e dei segnali che attraversano il nostro corpo. Un’occasione per rallentare i ritmi quotidiani, fermarsi e dedicare del tempo a sé stesse, riscoprendo quanto sia importante ascoltarsi e ritrovare un equilibrio tra corpo e mente. Particolarmente significativo è stato il riscontro delle partecipanti, che al termine dell’incontro hanno espresso spontaneamente il proprio entusiasmo e apprezzamento per l’esperienza vissuta, confermando quanto il percorso proposto sia riuscito a trasmettere il suo significato più autentico. Ma ciò che continua a distinguere le iniziative di questo Ottobre Rosa è anche la straordinaria atmosfera di partecipazione, condivisione e solidarietà che si sta creando attorno a ogni appuntamento. Donne che si incontrano, si mettono in gioco, condividono esperienze e scoprono il valore dello stare insieme, dando vita a una sinergia positiva che rappresenta uno dei risultati più belli di questo percorso. Ottobre Rosa sta diventando così molto più di un calendario di eventi: un’occasione concreta per costruire relazioni, diffondere consapevolezza e promuovere una cultura della prevenzione e della cura di sé. L’iniziativa rientra nel programma promosso da Giorgia Boutique in collaborazione con Soroptimist International Club Repubblica di San Marino, ASDOS, che unisce momenti di sensibilizzazione, benessere, cultura e solidarietà. Le attività contribuiscono inoltre alla raccolta fondi destinata al progetto di acquisto di un software di intelligenza artificiale a supporto della diagnosi precoce del tumore al seno per l’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino. Perché la consapevolezza comincia dall’ascolto di sé, ma cresce e si rafforza quando diventa un’esperienza condivisa.

c.s.

Giorgia Boutique

Soroptimist International Club della Repubblica di San Marino

ASDOS



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