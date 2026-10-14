Ottobre Rosa: una sfilata che celebra la vita, la femminilità e la forza delle donne

Una giornata straordinaria quella di ieri, ricca di emozioni, partecipazione e soprattutto umanità. La sfilata di moda organizzata da Giorgia Boutique nell’ambito delle iniziative di Ottobre Rosa si è trasformata in un autentico momento di condivisione, solidarietà e sensibilizzazione, coinvolgendo un pubblico numerosissimo ed entusiasta.

Una sfilata diversa dalle altre, nella quale le vere protagoniste non sono state modelle professioniste, ma donne che hanno affrontato il tumore al seno e che, per un giorno, hanno scelto di mettersi in gioco, salendo in passerella con il sorriso, l’eleganza e una straordinaria voglia di vivere.

Accanto a loro hanno sfilato anche dottoresse e infermiere, professioniste che quotidianamente accompagnano le pazienti nel difficile percorso della malattia e della cura.

Una scelta fortemente voluta da Francesca Barbieri, titolare di Giorgia Boutique e Presidente del Soroptimist International Club della Repubblica di San Marino, per trasmettere un messaggio preciso: la malattia può cambiare il corpo di una donna, ma non può cancellarne la bellezza, la dignità e la femminilità.

Ma il significato di questa iniziativa va ben oltre la passerella.

L’obiettivo più profondo è stato quello di restituire fiducia, autostima e consapevolezza alle donne che hanno affrontato il tumore al seno, ricordando loro che la malattia non definisce ciò che sono e non deve privarle della possibilità di sentirsi belle, sicure di sé e pienamente protagoniste della propria vita.

A spiegare il significato più autentico di questa scelta è la stessa Francesca Barbieri:

«Quando ho pensato di organizzare questa sfilata, non volevo semplicemente presentare degli abiti. Volevo raccontare qualcosa di molto più importante. Volevo dare un messaggio di speranza, di incoraggiamento e di fiducia a tutte le donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore al seno.

Una malattia come il tumore al seno può cambiare il corpo di una donna, può lasciare delle cicatrici, visibili e invisibili, ma non può cancellare ciò che quella donna è. Non può portarle via la sua dignità, la sua bellezza, la sua femminilità.

Perché la femminilità non si misura con un corpo perfetto. La femminilità è qualcosa di molto più profondo. È nel modo di essere, nello sguardo, nel sorriso, nella forza di ricominciare.

E oggi vorrei che ogni donna che sta affrontando questa malattia, o che l’ha affrontata, potesse guardare queste nostre splendide modelle e pensare:

“Anch’io posso tornare a sorridere. Anch’io posso sentirmi bella. Anch’io posso continuare a vivere pienamente la mia vita.”

Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che il tumore al seno, seppure molto più raramente, può colpire anche gli uomini. Ed è per questo che la prevenzione e la sensibilizzazione devono riguardare tutti.

Oggi non vogliamo nascondere la sofferenza, né far finta che sia tutto facile. Vogliamo però ricordare che, anche nei momenti più difficili, possono esserci nuove possibilità, nuovi sorrisi e nuove speranze.

Ecco perché ho voluto che a sfilare fossero proprio queste donne. Non per mettere in mostra la loro malattia, ma per celebrare la loro vita, la loro bellezza e la loro forza.»

La scelta di coinvolgere anche le dottoresse e le infermiere ha aggiunto un significato ancora più profondo all’iniziativa.

Far camminare sulla stessa passerella le donne che hanno affrontato la malattia e le professioniste che quotidianamente le accompagnano nel percorso di cura ha rappresentato simbolicamente il valore della vicinanza, della fiducia e del sostegno reciproco.

Una passerella che, per un giorno, ha unito chi ha avuto bisogno di essere curata e chi ha scelto di dedicare la propria professione alla cura degli altri.

«Ho voluto fortemente questa presenza congiunta perché credo che il percorso di una donna che affronta il tumore al seno non sia fatto soltanto di terapie e interventi, ma anche di relazioni umane, ascolto, incoraggiamento e sostegno psicologico. Oggi, vedendole sfilare insieme, abbiamo potuto raccontare anche questo legame così importante».

Particolarmente sentito il ringraziamento rivolto alle protagoniste della sfilata.

«Desidero ringraziare di cuore tutte le nostre splendide modelle, che hanno accettato con entusiasmo di mettersi in gioco. Sono state favolose, eleganti, sorridenti e soprattutto autentiche. Hanno saputo trasmettere un’energia e un’emozione che difficilmente dimenticheremo.

Ringrazio altrettanto sinceramente le dottoresse e le infermiere che hanno condiviso con loro questa esperienza, dimostrando ancora una volta quanto siano importanti non soltanto le cure mediche, ma anche la vicinanza umana e il sostegno psicologico».

Un ringraziamento particolare va ad ASDOS, l’Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno, per la preziosa collaborazione, al Soroptimist International Club della Repubblica di San Marino e a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

Fondamentale anche la risposta del pubblico, che ha partecipato numeroso, dimostrando quanto il territorio sammarinese sappia unirsi attorno a progetti che mettono al centro la salute, la prevenzione e la solidarietà.

La giornata ha avuto anche un’importante finalità benefica: parte del ricavato delle vendite di Giorgia Boutique sarà devoluta ad ASDOS per contribuire all’acquisto di un software basato sull’intelligenza artificiale a supporto della diagnosi precoce del tumore al seno, destinato all’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino.

Un progetto al quale Giorgia Boutique e Soroptimist hanno scelto di dare il proprio sostegno, nella convinzione che la sensibilizzazione debba tradursi anche in azioni concrete a beneficio dell’intera comunità.

«Credo profondamente nella forza del fare squadra», conclude Francesca Barbieri. «Oggi abbiamo dimostrato che quando associazioni, professionisti sanitari, attività economiche e cittadini si uniscono per un obiettivo comune, possono nascere iniziative capaci di lasciare un segno. La partecipazione e l’entusiasmo che abbiamo visto ci incoraggiano a continuare su questa strada.

E se questa sfilata sarà riuscita a restituire anche soltanto a una donna un po’ di fiducia in sé stessa, il coraggio di guardarsi allo specchio con occhi nuovi e la consapevolezza di essere ancora bella, forte e pienamente donna, allora avremo raggiunto il nostro obiettivo più importante.»

Una giornata che ha dimostrato come la moda possa diventare uno strumento di sensibilizzazione, solidarietà e speranza.

Perché la vera bellezza non è l’assenza di cicatrici, ma la forza di continuare a vivere, sorridere e sentirsi sé stesse.

c.s. Giorgia Boutique – Soroptimist International Club della Repubblica di San Marino – ASDOS







