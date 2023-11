ISS Ottobrerosa 2023: grande successo e partecipazione per tutte le iniziative

Ottobrerosa 2023: grande successo e partecipazione per tutte le iniziative.

Si è concluso con “le Grand Gala” di sabato 28 ottobre, il ricco programma di eventi dell’Ottobrerosa 2023, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Quella di quest’anno è stata un’edizione particolarmente ricca di iniziative, con una grande partecipazione della cittadinanza a tutte le manifestazioni messe in campo per sensibilizzare verso la principale patologia neoplastica che colpisce il genere femminile. La loro organizzazione è stata possibile grazie all’impegno dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, insieme all’Associazione Oncologica Sammarinese, all’Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno, a Radio San Marino e a numerosi sponsor e sostenitori, primi tra tutti la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino e Marlù. Il ricco programma di appuntamenti ha permesso di affrontare il tema della prevenzione del tumore al seno all’insegna dello slogan: “La prevenzione è un gioco di squadra: uniti si vince”, scelto per ricordare l’impegno comune e coordinato di istituzioni, associazioni e società civile contro questa patologia. In particolare l’edizione 2023 dell’Ottobrerosa ha visto, come ogni anno, le tre torri illuminarsi di rosa e, durante la prima domenica del mese, oltre 200 persone prendere parte alla “passeggiata rosa”, iniziativa promossa dall’ASDOS. Grande partecipazione e interesse hanno riscontrato anche visite oncologiche dedicate alla valutazione genetica, organizzate dalla UOC Oncologia dell’ISS, e i due pomeriggi dedicati alla beauty oncology, pratica di cosmesi del viso per le donne in terapia, svolte nella sede dell’AOS. Nella Galleria di Cassa di Risparmio, grazie al supporto di Marlù e alla direzione artistica della professoressa di storia dell’arte, Meris Monti, il servizio di radiologia senologica dell’ISS ha organizzato la mostra “Dall’arte alla prevenzione”, composta da una serie di ristampe di celebri opere d’arte in grado di raffigurare e tematizzare, con un linguaggio semplice e diverso da quello sanitario, la malattia al seno. Tra le altre iniziative, merita una menzione speciale il congresso scientifico di sabato 28 ottobre, che ha visto la partecipazione di oltre 90 persone tra dottori, infermieri e personale sanitario, oltre che a cittadini interessati al tema dello screening mammografico. Nell’occasione sono stati resi noti i dati dell’attività dello screening senologico sammarinese: con una partecipazione vicina all’80%, la Repubblica di San Marino si pone come una delle realtà più virtuose al mondo in materia, garantendo di conseguenza indici di guarigione vicini al 90%. A conclusione degli eventi, il Gran Galà, celebrato sotto l’Alto Patrocinio degli Ecc.mi Capitani Reggenti e con il patrocinio del Congresso di Stato, che ha registrato il tutto esaurito con oltre 200 partecipanti presenti al Centro Congressi Kursaal per la cena evento, il cui ricavato servirà per finanziare l’avvio dell’Hospice oncologico all’interno dell’Ospedale di Stato. “Desidero esprimere soddisfazione per il ricco programma e le valevoli iniziative messe in atto per celebrare l’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione e cura del tumore al seno; ancora una vota, la Repubblica di San Marino ha dimostrato tutto il valore del suo tessuto sociale, associazioni, istituzioni unite nel raggiungimento di obiettivi prestigiosi- dichiara il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni -. Non posso non sottolineare il ruolo fondamentale che hanno lo screening mammografico e la cultura della prevenzione nella lotta contro i tumori. La Repubblica di San Marino continuerà ad investire in salute, per un sistema sanitario sempre più rispondente ai bisogni dei cittadini, universale, egualitario e solidale”. “L’ Istituto per la Sicurezza Sociale è orgoglioso dei risultati raggiunti dalla lunga serie di iniziative promosse per celebrare i 30 anni di attività di screening senologico – afferma il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere -. Uno screening con eccellenti risultati clinici e con percentuali di partecipazione che si avvicinano alll’80%. Voglio ringraziare per tutto questo soprattutto l’Associazione Oncologica Sammarinese e l’Associazione Donne Operate al Seno, nostri principali alleati nell’assistenza e nel promuovere comportamenti virtuosi presso la cittadinanza. Questi risultati ci incoraggiano a proseguire nel nostro impegno complessivo per promuovere la salute delle donne e, più specificamente la lotta ai tumori del seno. Vogliamo ringraziare tutte le donne che hanno partecipato alle iniziative e tutti i partner che le hanno rese possibili con il loro supporto, essenziale per ottenere i risultati ottenuti. Le strutture, cliniche e territoriali dell’ISS, con i suoi specialisti, cui vanno i miei sentiti ringraziamenti, continueranno queste attività con ulteriore vigore anche grazie al successo di questo “Ottobrerosa”, in attesa dell’appuntamento del prossimo anno”.

cs Iss

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: