P.s.d.- P.s- M.d- Ēlego verso l’aggregazione dei Socialisti.

Martedì 23 agosto si sono incontrati, per un primo confronto sul tema dell’aggregazione socialista, il Partito dei Socialisti e dei Democratici, il Partito Socialista, il Movimento Democratico-San Marino insieme ed ĒLEGO “per una Nuova Repubblica”, dando avvio ad un dialogo basato sull’impegno di riunire il movimento socialista sammarinese. Il colloquio, aperto e costruttivo, ha trovato nei partecipanti delle quattro forze politiche, diversi punti convergenti ed in particolare la necessità di unire ed intensificare i rapporti, al fine di mantenere viva la storia ed accrescere i valori e gli ideali socialisti. Ad oggi l’aggregazione socialista rappresenta l’unico elemento di novità nello scacchiere politico sammarinese, anche considerando la fine della propulsione portata dal movimentismo. Una volta compiuti i primi passi organizzativi dell’aggregazione, i Socialisti si muoveranno per attivare un ampio coinvolgimento dei cittadini, degli elettori e dei militanti per raccogliere energie, adesioni e contributi, per dare entusiasmo e forza al nuovo corso SOCIALISTA. Per questo è stato stabilito di elaborare un’agenda di lavoro che entro il mese di settembre sia in grado definire i punti programmatici comuni sui quali costruire l’aggregazione dei Socialisti, utile ed indispensabile per una rinnovata azione politica nelle dovute sedi e rafforzare l’impegno nelle sedi Istituzionali.

