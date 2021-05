Pace e sicurezza internazionale: due massimi esperti nel prossimo seminario dell’Università di San Marino

Oltre cento i partecipanti all’iniziativa, che rientra nell’ambito del master in International Security Studies

Due fra i più esperti militari italiani in materia di mantenimento della pace, autorizzazione all’uso della forza e risoluzione dei conflitti parteciperanno a un seminario in programma venerdì 14 maggio nell’ambito del master in International Security Studies dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, per il quale sono previsti oltre cento partecipanti.

Durante l’iniziativa, dal titolo “Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel 21° secolo: operazioni e impatto”, interverranno esponenti delle forze dell’ordine e armate come il Generale di Brigata Giovanni Pietro Barbano, direttore del Centro di Eccellenza per le Stability Police Units di Vicenza, che forma principalmente personale civile e militare destinato all’impiego in missioni di pace, e il Generale di Divisione Stefano Del Col, capo missione e comandante della Forza di Interposizione delle Nazioni Unite nel Libano del Sud, con un passato nel quale ha rivestito incarichi di comando dal 1988 e ricevuto 18 onorificenze, l’ultima rappresentata da una Medaglia d’oro per il contributo di cooperazione internazionale nella Repubblica del Kazakistan. Previsto inoltre un approfondimento di Luca Gorgolini, docente dell’Ateneo sammarinese, dal titolo “Libano: un Paese senza pace”.

L’appuntamento di venerdì, che si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma Microsoft Teams, coinvolgerà gli iscritti al master e circa cento allievi dell’Accademia Militare di Modena. L’iniziativa è curata dall’Ateneo sammarinese insieme all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

