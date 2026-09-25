Padova-Dibelli per il Concerto inaugurale della Rassegna Musicale d'Autunno 2026

Padova-Dibelli per il Concerto inaugurale della Rassegna Musicale d'Autunno 2026.

Domenica 27 settembre ore 17:30 - Teatro Titano San Marino XXVIII RASSEGNA MUSICALE D'AUTUNNO Concerto inaugurale DIABELLI VARIATIONS Andrea Padova - Pianoforte Musiche di Ludwig van Beethoven Ingresso € 10,00.



Andrea Padova interpreta una delle pagine più importanti del repertorio pianistico le 33 Variazioni Diabelli op. 120 di Ludwig van Beethoven. Insieme alla Sinfonia n. 9 e alla grande Messa solenne le “Diabelli” rappresentano uno dei capolavori ineguagliati dell’ultima produzione di Beethoven. Prima del Concerto, verranno presentati gli otto appuntamenti dell’edizione 2026 della Rassegna autunnale della Camerata del Titano. L’apertura è affidata ad Andrea Padova e poi tre appuntamenti a San Francesco: il canto gregoriano nella sua dimensione liturgica, i ritmi incalzanti della musica klezmer e un programma rinascimentale per voce e liuto. L’Orchestra Camerata del Titano con due concerti al Teatro Titano. L’Italia che canta, senza parole ed Emozioni, con la prima sammarinese della Suite n. 3, op. 19 n. 1, per violino, viola e archi, di Kurt Atterberg. Ai trentacinque anni della Camerata del Titano si affiancano due importanti anniversari. Ars Ludi celebrerà quarant’anni di attività al Teatro Titano e il Trio Eccentrico festeggerà invece i suoi primi venticinque anni, un’occasione per raccontare con ironia e riflessione il cambiamenti del pubblico della musica classica nell’ultimo quarto di secolo. La Rassegna rinnova così l’invito a scoprire generi, epoche e stili diversi. Dal 1999, la Rassegna Musicale d’Autunno è una casa sammarinese della grande musica e un luogo d’incontro fra artisti e pubblico. Saremo felici di ritrovarvi e di condividere con voi questa nuova edizione.

C.s. - Rassegna Musicale d'Autunno

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