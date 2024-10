“Padre Marcellino, una vita da missionario”, la mostra di Riccardo Faetanini a 'Spazio Arte'

Dal 23 al 31 ottobre presso lo “Spazio Arte” in via Gino Giacomini, 37 San Marino- Città sarà possibile visitare la mostra “Padre Marcellino, una vita da missionario” di Riccardo Zani Faetanini, un’iniziativa voluta in collaborazione con l’Associazione Amici di Padre Marcellino per ricordare la figura di questo cittadino sammarinese nato a Parigi il 6 dicembre 1930, morto nella Repubblica democratica del Congo, il 23 ottobre 2016.



Per ben quarantotto anni è stato un testimone di carità ed amore per il prossimo, in una terra così vitale e così ferita come l’Africa, sammarinese e sacerdote dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi, nella sua missione a Lubumbashi ha accolto e sotenuto moltissime persone, dando loro istruzione, cure e una speranza nel domani. La sua lunga vita si è intrecciata a centinaia di altre, quelle dei bambini africani che “nulla hanno ma sempre sorridono”, le loro mamme e papà ai quali come prima cosa Marcellino appena arrivato in Africa ha chiesto “cosa posso fare per voi?”, quella di chi lo ha sostenuto da lontano oppure condividendo con lui un’esperienza di vita alla Missione. Un sognatore concreto che ha sempre lanciato il cuore al di là dell’ostacolo e che amava ripetere una frase “Qui non abbiamo tempo per pettinare le bambole! Datevi una scossa, mettetevi in marcia! Ingranate la quarta, la quinta!”. Questo progetto che anticipa il decennale dalla sua scomparsa, vuole sottolineare attraverso la sua testimonianza anche l’aspetto di un Paese da sempre attento ai valori della solidarietà sociale e comunanza di spirito, dell’uguaglianza. Ancor più necessari e da evidenziare in un mondo sempre più diventato globale e iperconnesso. Grazie a Padre Marcellino e al contributo concreto di Marco Casali e Giannino Cervellini, i primi a sostenere il suo progetto, si è negli anni venuto a costruire un ponte di solidarietà tra istituzioni pubbliche e private sammarinesi, con il contributo di tanti cittadini che hanno dato il loro sostegno economico per la costruzione di strutture sanitarie, scolastiche, un impianto fotovoltaico e una cisterna. L’Associazione Amici di Padre Marcellino è stata costituita il 6 settembre 2013, con lo scopo di dare veste giuridica e forma efficace ai numerosi progetti umanitari portati avanti da Marcellino, un ponte tra il Titano e la Repubblica Democratica del Congo per affrontare le esigenze ed i bisogni della missione Les Buissonnets Orari di apertura della mostra: 10:00/12:00 al mattino- 16:00/18:00 al pomeriggio Informazioni: amicidipadremarcellino@gmail.com

